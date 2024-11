NJPW: Resultados «Fighting Spirit Unleashed 2024»

Desde el Lowell Memorial Auditorium, New Japan Pro Wrestling presentó «Fighting Spirit Unleashed 2024«, con varias luchas de campeonato y encuentros especiales.

► «Fighting Spirit Unleashed 2024» – Resultados

Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson) dieron la gran sorpresa la proclamarse Campeones de Parejas de Peso Abierto NJPW Strong doblegando a TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste).

Después de ganar su batalla de 2 de tres caídas ante Dirty Work (Fred Rosser y Tom Lawlor), The West Coast Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) exigieron un combate contra los nuevos Campeones de Parejas de Peso Abierto NJPW Strong.

Hazuki se impuso en el cuadrangular donde intervinieron Anna Jay, Koguma y Trish Adora. Tras la batalla, Hazuki se encaró con la monarca Mercedes Moné, quien terminó golpeándola.

Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi y Yota Tsuji) se impusieron en un duelo de parejas ante The Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett). Tras el duelo, Yota Tsuji fue atacado sorpresa por Jack Perry, lo que resultó en un desafío para un combate individual el 5 de enero en el Tokyo Dome

En el turno semifinal, KONOSUKE TAKESHITA defendió por segunda ocasión el Campeonato Internacional AEW, contra TJP. El duelo fue muy accidentado, y desde el inicio, TJP roció el rostro de Takeshita con pintura roja. Tras su victoria, Takeshita anunció que expondrá su titulo en el Tokyo Dome. Shingo Takagi y Tomohiro Ishii subieron al ring y aceptaron el desafío.

Gabe Kidd se mantiene con el Campeonato de Peso Abierto NJPW Strong, tras dominar a Kosei Fuji y asegurar su quinta defensa titular. Despues del encuentro, Ryohei Oiwa subió al ring lanzó un desafío a Gabe Kidd.

Los resultados completos son:

NJPW «FIGHTING SPIRIT UNLEASHED», 08.11.2024

Lowell Memorial Auditorium, Massachusetts, USA

1,022 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff venció a Seabass Finn (5:31) con un Bloody Sunday.

1. David Finlay venció a Kevin Knight (9:29) con la Overkill.

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Zack Gibson y James Drake vencieron a Mikey Nicholls y Shane Haste (c) (9:56) cuando Gibson colocó espaldas planas a Haste tras un Grit Your Teeth – Conquistando el título (Failed 3rd defense -> 10th Champions).

3. Lio Rush venció a Mustafa Ali (10:08) con la Final Hour.

4. 2/3 Falls Match: Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Tom Lawlor y Fred Rosser (2-1) (15:33).

1) Table Match: Tom Lawlor y Fred Rosser vencieron a Royce Isaacs y Jorel Nelson

2) Submission Match: Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Tom Lawlor y Fred Rosser con un Modified STF de Isaacs sobre Rosser.

3) Last Man Standing Strap Match: Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Tom Lawlor y Fred Rosser

5. STRONG Women’s Title, 4 Way Contendership Match: Hazuki venció a Anna Jay, Koguma y Trish Adora (8:57) con la Hazukistral sobre Adora.

6. Shingo Takagi y Yota Tsuji vencieron a Matt Taven y Mike Bennett (10:55) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Bennett.

7. Ryohei Oiwa venció a KENTA (9:26) con un Inside Cradle.

8. Shota Umino y Tomohiro Ishii vencieron a Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito (13:27) con un Death Rider de Umino sobre Tito.

9. AEW International Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a TJP (14:13) con un Avalanche-Style Falcon Arrow defendiendo el título

10. STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) venció a Kosei Fujita (18:40) con la Madman Bomb e) defendiendo el título