New Japan Pro Wrestling llegó al Osaka Castle Hall con el magno evento «Dominion 6.15» donde se disputaron cinco campeonatos.

► «Dominion 6.15»

Bad Luck Fale regresó como Don Fale y se unió a House of Torture. Chase Owens traicionó a los Bullet Club War Dogs en la misma lucha y también desertó a HOT.

Yoshinobu Kanemaru no pudo participar en la lucha por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP como estaba previsto. En su lugar, DOUKI regresó al ring junto a House of Torture. Kanemaru no lució lastimado e intervino constantemente en el curso de la lucha. Douki golpeó a Wato en la rodilla lesionada con su tubo y ganó con una llave de pierna en un combate exasperante.

La dupla de Tomohiro Ishii y Taichi se mostraron como dos veteranos contundentes en su duelo por el Campeonato de Parejas IWGP contra Great-O-Khan y Callum Newman quienes cayeron en su primera defensa. En la recta final, Taichi conectó a Newman con una patada en un intento de Oscutter y conectó el Black Mephisto para la victoria.

En otra impresionante batalla de pesos completos, el kazajo Oleg Boltin logró imponerse a Konosuke Takeshita para apodarse del Campeonato de Peso Abierto NEVER,

En el siguiente combate fue un combate entre David Finlay, líder de BC WAR DOGS, y EVIL, líder de HOT. El duelo, que se desarrolló con cada uno de ellos con un collar de perro alrededor del cuello y encadenados, se convirtió en un brutal intercambio de castigos.

EVIL entonces capturó a Finlay con un Scorpion Deathlock, y usó la cadena para colgarlo. Finlay se detuvo, y el árbitro Sakamoto pidió que sonara la campana. Finlay fue llevado en camilla, lo que llevó a un final dramático.

Yota Tsuji, se enfrentó a Gabe Kidd en su quinta defensa por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Ambos, se enfrentaron en una esperadísima revancha luego de la sucedido en febrero y donde Kidd se llevó la mjeor parte. Gabe Kidd nominó a Hiroshi Tanahashi como el primer retador a su recién ganado título.

En el turno estelar, Hirooki Goto logró la séptima defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo dominando a Shingo Takagi. En sus comentarios tras bambalinas, Goto retó a Zack Sabre Jr. a una lucha de su trilogía tras su último combate en Resurgence, que terminó con doble pin.

Los resultados completos son:

NJPW «DOMINION 6.15 IN OSAKA-JO HALL», 15.06.2025

Osaka Castle Hall

6,525 Espectadores

0. Shoma Kato y Katsuya Murashima vencieron a Masatora Yasuda y Daiki Nagai (8:15) con un Crab Hold de Murashima sobre Yasuda.

1. Special Eight Man Tag Match: SANADA, Ren Narita, Don Fale y Yujiro Takahashi vencieron a Drilla Moloney, Clark Connors, Chase Owens y Taiji Ishimori (6:44) cuando SANADA colocó espaldas planas a Moloney.

2. Special Tag Match: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vencieron a Shota Umino y El Phantasmo (11:23) con un European Clutch de Sabre sobre Umino.

3. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Tsunagu: Hiroshi Tanahashi venció a Yuya Uemura (9:30) por Pinfall.

4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO y DOUKI vencieron a YOH y Master Wato (c) (10:52) con un Modified Figure-Four Leglock de DOUKI sobre Wato – conquistando el título .

5. IWGP Tag Team Title: Tomohiro Ishii y Taichi vencieron a Great-O-Khan y Callum Newman (c) (12:46) con la Black Mephisto de Taichi sobre Newman – conquistando el título .

6. NEVER Openweight Title: Oleg Boltin venció a KONOSUKE TAKESHITA (c) (13:12) con la Kamikaze – conquistando el título.

7. Dog Collar Chain Death Match: «King of Darkness» EVIL venció a David Finlay (23:05) por TKO.

8. IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd venció a Yota Tsuji (c) (23:25) con un Leg Trap Piledriver – conquistando el título

9. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a Shingo Takagi (28:25) con la Goto Revilution defendiendo el título

