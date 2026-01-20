NJPW: Resultados «Blue Justice XVII»

New Japan Pro Wrestling se presentó en el Sakura Citizen Gymnasium para una nueva edición del evento «Blue Justice XVII«.

► «Blue Justice XVII»

En lucha de tercias, Team 150 (Satoshi Kojima, Taichi y Tomohiro Ishii) dieron cuenta de Shoma Kato, Shota Umino y Yuya Uemura. Este choque fue previa a la lucha eliminatoria para defender retador a cetro de parejas IWGP.

United Empire (Callum Newman, Francesco Akira, Great-O-Khan, Jake Lee y Jakob Austin Young) siguen con su guerra contra Unbound Co. (Gedo, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Yota Tsuji).

En el turno estelar de la función producida por Yuji Nagata, éste hizo equipo con Oleg Boltin, Toru Yano y Aaron Wolf para enfrentarse a Ren Narita, EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo de House of Torture. Al sonar la campana, HOT se lanzó al ataque y tras unas accidentada batalla, Wolf definió el encuentro dominando a Togo.

Tras la lucha, Hiroyoshi Tenzan fue convocado por Nagata para subir al ring y Nagata le entregó un ramo de flores, en reconocimiento a sus 35 años de carrera luchística. El presidente Hiroshi Tanahashi se sumó a esta celebración, entregándole a Tenzan un certificado distinguiendo su carrera.

Los resultados completos son:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVII», 18.01.2026

Sakura Citizen Gymnasium

1,693 Asistencia

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Tiger Mask y Zane Jay (7:55) con un Dingo Stretch de Eagles sobre Jay.

2. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vencieron a YOH, Master Wato y Katsuya Murashima (9:55) por detención arbitral (OSKAR venció a Murashima con un Sleeper Hold).

3. DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a El Desperado, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda (8:51) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Yasuda.

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:30) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Matsumoto.

5. Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (10:28) con un Dangerous Backdrop Suplex de sobre Kato.

6. Jake Lee, Great-O-Khan, Callum Newman, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori y Gedo (15:03) con un Imperial Prison de Young sobre Gedo.

7. Yuji Nagata, Aaron Wolf, Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (12:38) con un Reverse Triangle Choke de Wolf sobre Togo.