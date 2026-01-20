NJPW: Resultados «Blue Justice XVII»

por

New Japan Pro Wrestling se presentó en el Sakura Citizen Gymnasium para una nueva edición del evento  «Blue Justice XVII«.

► «Blue Justice XVII»

En lucha de tercias, Team 150 (Satoshi Kojima, Taichi y Tomohiro Ishii) dieron cuenta de Shoma Kato, Shota Umino y Yuya Uemura. Este choque fue previa a la lucha eliminatoria para defender retador a cetro de parejas IWGP.

United Empire (Callum Newman, Francesco Akira, Great-O-Khan, Jake Lee y Jakob Austin Young) siguen con su guerra contra Unbound Co. (Gedo, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Yota Tsuji).

En el turno estelar de la función producida por Yuji Nagata, éste hizo equipo con Oleg Boltin, Toru Yano y Aaron Wolf para enfrentarse a Ren Narita, EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo de House of Torture. Al sonar la campana, HOT se lanzó al ataque y tras unas accidentada batalla, Wolf definió el encuentro dominando a Togo.

Tras la lucha, Hiroyoshi Tenzan fue convocado por Nagata para subir al ring y Nagata le entregó un ramo de flores, en reconocimiento a sus 35 años de carrera luchística. El presidente Hiroshi Tanahashi se sumó a esta celebración, entregándole a Tenzan un certificado distinguiendo su carrera.

Los resultados completos son:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVII», 18.01.2026
Sakura Citizen Gymnasium
1,693 Asistencia

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Tiger Mask y Zane Jay (7:55) con un Dingo Stretch de Eagles sobre Jay.
2. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vencieron a YOH, Master Wato y Katsuya Murashima (9:55) por detención arbitral (OSKAR venció a Murashima con un Sleeper Hold).
3. DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a El Desperado, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda (8:51) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Yasuda.
4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:30) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Matsumoto.
5. Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (10:28) con un Dangerous Backdrop Suplex de sobre Kato.
6. Jake Lee, Great-O-Khan, Callum Newman, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori y Gedo (15:03) con un Imperial Prison de Young sobre Gedo.
7. Yuji Nagata, Aaron Wolf, Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (12:38) con un Reverse Triangle Choke de Wolf sobre Togo.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos