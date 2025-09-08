NJPW: Resultados «Blue Justice XVI» Tanahashi se despide de Togane

«Blue Justice XVI» fue la función que New Japan Pro Wrestling y Yuji Nagata presentaron en Togane, la ciudad natal de Nagata.

► «Blue Justice XVI»

Al inicio de la función, Yuji Nagata dio la bienvenida a los aficionados y anunció que parte del ingreso por las entradas al evento se entregarán al gobierno de la ciudad, por lo que entregó un certificado al alcalde. A continuación, Nagata recibió un reconocimiento de parte de la Comisaría de Policía, por el apoyo que Nagata ha brindado a los programas de seguridad vial.

En choque de cuatro contra cuatro, Master Wato, Togi Makabe, Toru Yano y YOH dominaron a El Desperado, Ryusuke Taguchi, Shota Umino y Yuya Uemura.

En el turno semifinal, House Of Torture (DOUKI, Ren Narita, SANADA, SHO y Yujiro Takahashi) pasaron sobre TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.). La batalla se centró en la rivalidad entre Narita y Sabre; además de la de DUOKI y SHO contra Eagles y Fujita por el cetro de parejas junior.

En el turno estelar, Hiroshi Tanahashi enfrentó por última vez a Yuji Nagata, poniendo punto final a una rivalidad histórica de 23 años. El Ace calentó las acciones con una bofetada y Nagata respondió con furiosas patadas. De ahí vino un intenso intercambio de castigos, donde ambos se exigieron al máximo. Para la recta final, Tanahashi conectó un cabezazo devastador que partió en dos a Nagata. Con su oponente tambaleándose, Tanahashi se elevó con el High Fly Flow, sellando la victoria.

Terminado el duelo, Tanahashi recibió un ramo de flores de Hiroki, el hijo de Nagata y tomó el micrófono para agradecer a su flamante rival por todo lo que le enseñó estos año y concluyó dándole un fuerte abrazo.

Los resultados completos son:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVI», 07.09.2025

Togane Arena

1,509 Espectadores

1. Masatora Yasuda y Zane Jay vencieron a Tiger Mask y Tatsuya Matsumoto (7:50) con un Crab Hold de Yasuda sobre Matsumoto.

2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo vencieron a Oleg Boltin, Shoma Kato y Katsuya Murashima (7:24) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Kato.

3. Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors vencieron a Taichi, Tomoaki Honma y TAKA Michinoku (9:06) cuando Yuto colocó espaldas planas a TAKA tras la K.O.B (Knock Out Brothers).

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo (10:26) con un Maximum The Holding (Daisuke Naming Third Form) de Takahashi sobre Gedo.

5. Togi Makabe, Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura, El Desperado y Ryusuke Taguchi (8:16) cuando Wato colocó espaldas planas a Taguchi pinnte.

6. Ren Narita, SANADA, Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (13:10) con un Rounding Body Press de SANADA sobre Jackson.

7. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Yuji Nagata (18:11) con High Fly Flow.