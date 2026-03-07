NJPW: Resultados «Anniversary Show» Títulos Jr en juego

Con «Anniversary Show«, New Japan Pro Wrestling conmemoró 54 años de existencia desde el Ota City General Gymnasium.

► «Anniversary Show»

En esta ocasión se efectuó la tercera fechas de la New Japan Cup, así como la disputa de los campeonatos de la división junior y otros choques especiales.

La leyenda Tatsumi Fujinami participó en la celebración del aniversario de NJPW formando equipo con Shota Umino, Aaron Wolf, Satoshi Kojima y su hijo LEONA para enfrentarse a House of Torture. Éstos último se alzaron con el triunfo con sus artimañas, aunque Fujinami logró algunos golpes a sus oponentes.

Continuando con las acciones de la New Japan Cup, Jake Lee se enfrentó a YOSHI-HASHI. A pesar de los esfuerzos de este, cayó ante Lee, y el árbitro detuvo el combate después de que Lee aplicara una llave de estrangulación.

En la siguiente lucha, OSKAR intentó avanzar sobre Callum Newman. Este pareció rendirse ante la llave dormilona de OSKAR, pero el árbitro incapacitado no pudo dar una decisión. Zane Jay corrió y ayudó al líder de United Empire, preparando a Newman para la victoria.

Ichiban Sweet Boys se enfrentaron a Taiji Ishimori y Robbie X, de Unbound Co., por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Fue un combate trepidante, con la victoria final gracias a la aplicación del X Express de Robbie X sobre Fujita. Ishimori y Robbie X conquistaron el título. Los flamantes monarcas fueron rápidamente sorprendidos por Francesco Akira y Jakob Austin Young, quienes inmediatamente se proclamaron como los primeros retadores.

En el turno principal, DOUKI defendió por segunda ocasión el Campeonato de Peso Jr. IWGP enfrentando a Master Wato. Una vez más, HOT intervino para asegurar que su facción conservara el cinturón, lo que no tardó DOUKI en lograr gracias a sus tácticas deshonestas. Sin embargo, YOH se hizo notar después del combate, buscando ser el próximo retador de DOUKI.

Los resultados completos son:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2026

Ota City General Gymnasium

2,949 Espectadores

1. Drilla Moloney y Daiki Nagai vencieron a Yuya Uemura y Masatora Yasuda (5:55) con un Drilla Killa de Moloney sobre Yasuda.

2. Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, Oleg Boltin, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto (7:03) con la Ground Tarantula de Akira sobre Matsumoto.

3. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vencieron a Yuto-Ice y Gedo (4:41) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Sabre sobre Gedo.

4. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a Don Fale y Yoshinobu Kanemaru (5:23) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Kanemaru.

5. Special Ten Man Tag Match: Ren Narita, Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo vencieron a Satoshi Kojima, Shota Umino, Aaron Wolf, Tatsumi Fujinami y LEONA (11:17) con la Pimp Juice de Takahashi sobre LEONA.

6. New Japan Cup – Round 1: Jake Lee venció a YOSHI-HASHI (14:06) por detención arbiral (Front Necklock).

7. New Japan Cup – Round 1: Callum Newman venció a OSKAR (11:15) con la Excalibur.

8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie X y Taiji Ishimori vencieorn a Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) (14:55) con la X EXPRESS de Robbie sobre Fujita – conquistando el título

9. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) venció a Master Wato (19:35) con un Suplex de la Luna defendiendo el título.