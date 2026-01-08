NJPW: Regresa la Young Lion Cup

Luego de siete años de no realizarse, regresa la competencia exclusiva para los jóvenes talentos de New Japan Pro Wrestling, la Young Lion Cup 2026.

► Regresa la Young Lion Cup

La competencia consistirá en seis Young Lions que competirán en un torneo de eliminación directa.

El torneo se llevará a cabo en el marco de las funciones de la gira Road to the New Beginning. Los combates de la primera ronda se disputarán el 19 de enero y la segunda el 20. La final se celebrará el 1 de febrero.

Katsuya Murashima y Shoma Kato tendrán pase directo de la primera ronda del torneo. Murashima se enfrentará al ganador de Daiki Nagai y Zane Jay. Por su parte, Kato se enfrentará al ganador de Masatora Yasuda y Tatsuya Mastumoto.

La última edición de la Young Lion Cup se celebró en 2019. En ese entonces, Karl Fredericks se alzó con la victoria, junto con otros luchadores como Ren Narita, Yuya Uemura, Shota Umino y el actual campeón de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji. Otros ganadores anteriores de la Young Lion Cup incluyen a Ryusuke Taguchi, Hirooki Goto, Satoshi Kojima, Kenzo Suzuki y Masahiro Chono.

Tradicionalmente, el ganador de la Young Lion Cup es enviado a una excursión internacional para su preparación y posterior graduación de novato.