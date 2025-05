NJPW: Primeros combates para «Dominion 6.15»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer las primeras luchas que se llevarán a efecto en la magna función «Dominion 6.15 In Osaka-Jo Hall«.

► «Dominion 6.15 In Osaka-Jo Hall»

Este evento tendrá lugar el 15 de junio desde el Osaka Castle Hall, del que se han revelado cuatro combates, tres de ellos de campeonato.

El primer cetro en disputa es el Campeonato de Parejas IWGP, donde los flamantes monarcas Great-O-Khan y Callum Newman de United Empire, expondrán el título por primera ocasión contra la dupla de Tomohiro Ishii y Taichi quienes integran un inédito equipo.

La rivalidad entre David Finlay y EVIL no ha terminado y en esta ocasión volverán a chocar en un combate en modalidad deathmatch encadenados con collares de perro. En Wrestling Dontaku, War Dogs expulsó a HOT del Bullet Club. Sin embargo, tras el combate, EVIL estranguló a David Finlay, esposado, con un collar de perro y una cadena, antes de salir furioso del edificio. Tras recuperarse, el furioso Finlay exigió que se realizara este brutal y violento enfrentamiento; ambos hombres estarían conectados por el cuello mediante collares de perro y una cadena, que podría usarse como arma, al igual que cualquier elemento del entorno en este enfrentamiento sin descalificación. El pinfall, la sumisión o, quizás lo más probable, un nocaut, resolverán definitivamente esta sangrienta disputa.

Yota Tsuji responderá al reto que hizo Gabe Kidd en una lucha donde el Campeonato Global de Peso Completo IWGP estará en juego. Será la quinta ocasión que Yota exponga su cinturón, pero ante un rival sumamente peligroso.

En la batalla estelar, Shingo Takagi esperará al ganador de la lucha entre Hirooki Goto y Zack Sabre Jr. por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP que se efectuará en «Resurgence 2025» en California. El cetro máximo también se disputará en esta ocasión.

El cartel va así:

NJPW «DOMINION 6.15 IN OSAKA-JO HALL», 15.06.2025

Osaka Castle Hall

– IWGP Tag Team Title: Great-O-Khan y Callum Newman (c) vs. Tomohiro Ishii y Taichi

– Dog Collar Chain Death Match: David Finlay vs. «King of Darkness» EVIL

– IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd

– IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto/Zack Sabre Jr. (c) vs. Shingo Takagi