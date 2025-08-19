NJPW: Primeros combates para «Destruction in Kobe 2025»

por

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los primeros duelos para su magno evento «Destruction in Kobe 2025«.

NJPW reveals full card for NJPW Destruction in Kobe

► «Destruction in Kobe 2025»

El evento tendrá lugar el 28 de septiembre en el Kobe World Hall y hasta el momento se han confirmado dos luchas de campeonato y tres duelos especiales.

Una de estas lucha especiales es la que sostendrán Hiroshi Tanahashi y Great-O-Khan. Tanahashi sigue con su camino hacia su despedida y esta vez decidió enfrentar al de United Empire, quien busca mantenerse en los planos estelares y sabe que lo conseguirá si domina al Ace.

Yuto Nakashima y el alemán Oskar Leube están de vuelta luego de 19 meses de viaje de preparación. Ellos retornan como una dupla que se conocerá como Knockout Brothers (KOB) y su primer objetivo es el Campeonato de Parejas IWGP, razón por la que desafiaron a Taichi y Tomohiro Ishii, los monarcas reinantes, que harán su primera defensa.

Comienzan los duelos entre los No Afiliados y War Dogs, con Hiromu Takahashi retomando su larga rivalidad con Taiji Ishimori. Hiromu ha tenido gran actividad durante el verano y tiene dos importantes combates titulares para las próximas semanas. Tras retar a Kyle Fletcher por el Campeonato TNT en Forbidden Door, Hiromu centrará su atención en el Campeonato GHC de NOAH, actualmente en manos de YO-HEY, por lo que es posible que llegue a Kobe como doble campeón.

Otro de los choques entre No afiliados y War Dogs tendrá como protagonistas a Yota Tsuji y David Finlay quienes volverán a medirse sobre un ring luego de cinco ocasiones anteriores con saldo de 3-2 favorable a Finlay.

El Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP se pondrá en juego cuando Shingo Takagi desafíe a Gabe Kidd. Esta será la batalla estelar del evento, con Takagi cumpliendo su deseo de enfrentar a Kidd, choque que quedó pendiente del G1 Climax luego del retiro de Kidd por lesión. Ahora ambos se confrontarán, con Shingo defendiendo la bandera de los No Afiliados y Gabe Kidd representando a War Dogs.

El cartel va como sigue:

NJPW «DESTRUCTION IN KOBE», 28.09.2025
Kobe World Memorial Hall

Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Great-O-Khan
IWGP Tag Team Title: Tomohiro Ishii & Taichi (c) vs. Yuto-Ice y OSKAR
Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori
Special Singles Match: Yota Tsuji vs. David Finlay
– IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Shingo Takagi

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos