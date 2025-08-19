NJPW: Primeros combates para «Destruction in Kobe 2025»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los primeros duelos para su magno evento «Destruction in Kobe 2025«.

► «Destruction in Kobe 2025»

El evento tendrá lugar el 28 de septiembre en el Kobe World Hall y hasta el momento se han confirmado dos luchas de campeonato y tres duelos especiales.

Una de estas lucha especiales es la que sostendrán Hiroshi Tanahashi y Great-O-Khan. Tanahashi sigue con su camino hacia su despedida y esta vez decidió enfrentar al de United Empire, quien busca mantenerse en los planos estelares y sabe que lo conseguirá si domina al Ace.

Yuto Nakashima y el alemán Oskar Leube están de vuelta luego de 19 meses de viaje de preparación. Ellos retornan como una dupla que se conocerá como Knockout Brothers (KOB) y su primer objetivo es el Campeonato de Parejas IWGP, razón por la que desafiaron a Taichi y Tomohiro Ishii, los monarcas reinantes, que harán su primera defensa.

Comienzan los duelos entre los No Afiliados y War Dogs, con Hiromu Takahashi retomando su larga rivalidad con Taiji Ishimori. Hiromu ha tenido gran actividad durante el verano y tiene dos importantes combates titulares para las próximas semanas. Tras retar a Kyle Fletcher por el Campeonato TNT en Forbidden Door, Hiromu centrará su atención en el Campeonato GHC de NOAH, actualmente en manos de YO-HEY, por lo que es posible que llegue a Kobe como doble campeón.

Otro de los choques entre No afiliados y War Dogs tendrá como protagonistas a Yota Tsuji y David Finlay quienes volverán a medirse sobre un ring luego de cinco ocasiones anteriores con saldo de 3-2 favorable a Finlay.

El Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP se pondrá en juego cuando Shingo Takagi desafíe a Gabe Kidd. Esta será la batalla estelar del evento, con Takagi cumpliendo su deseo de enfrentar a Kidd, choque que quedó pendiente del G1 Climax luego del retiro de Kidd por lesión. Ahora ambos se confrontarán, con Shingo defendiendo la bandera de los No Afiliados y Gabe Kidd representando a War Dogs.

El cartel va como sigue:

NJPW «DESTRUCTION IN KOBE», 28.09.2025

Kobe World Memorial Hall

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Great-O-Khan

– IWGP Tag Team Title: Tomohiro Ishii & Taichi (c) vs. Yuto-Ice y OSKAR

– Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori

– Special Singles Match: Yota Tsuji vs. David Finlay

– IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Shingo Takagi