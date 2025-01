NJPW: Primeras luchas “The New Beginning in Osaka”

New Japan Pro Wrestling dio a conocer las luchas que se han oficializado para el magno evento «The New Beginning in Osaka«.

► «The New Beginning in Osaka» – Luchas anunciadas

Hiroshi Tanahashi continuará su camino final hacia el retiro, enfrentándose a Togi Makabe. Tras bambalinas en New Year Dash, Makabe dijo que había algo que aún no se había anunciado en los planes de retiro de Tanahashi, y el As estuvo de acuerdo. Será una revancha de la lucha debut de Hiroshi Tanahashi en Osaka.

Los flamantes poseedores del Campeonato de Parejas Peso Jr. IWGP, Kosei Fujita y Robbie Eagles, harán su primera defensa contra Roppongi ReVice (YOH y Rocky Romero) quienes están ávidos de volver a los planos estelares en Japón, luego de una destacada actuación en «Battle in the Valley».

Tras retener el Campeonato Peso Abierto de NEVER y el Campeonato Internacional AEW en el Tokyo Dome en Wrestle Dynasty, Konosuke Takeshita fue confrontado por Boltin Oleg. Éste no había olvidado su victoria sobre The Alpha durante G1 Climax 34 y era oportunidad de cobrar, con Takeshita prometiendo que pondría el título de NEVER en juego cuando regresara a Japón. Después de una defensa del título contra KUSHIDA en Battle in the Valley, el regreso de Takeshita está programado para New Beginning.

El Campeonato de Parejas IWGP estarán en juego cuando Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi se enfrenten a los Young Bucks, Nicholas y Matthew Jackson. Los Bucks, salieron victoriosos en un tumultuoso combate en parejas a tres bandas en Wrestle Dynasty. Los Ingobernables volvieron a solicitar una oportunidad titular luego de su victoria en New Year Dash, señalando que no fueron derrotados en el Tokyo Dome. Los Bucks se mostraron complacidos por este reto.

Yota Tsuji expondrá el Campeonato Global de Peso Completo IWGP contra Gabe Kidd. Los dos luchadores impulsados ​​por el deseo de hacer que NJPW sea reconocida como la mejor del mundo, dieron muestra de ello en Wrestle Kingdom y Wrestle Dynasty. En New Year Dash, ambos se enfrentaron en una acalorada lucha por equipos, que terminó con Tsuji sosteniendo el cinturón para Kidd.

Hirooki Goto desafiará a Zack Sabre Jr. por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en Osaka. Nueve años después de su último desafío por el cetro máximo de NJPW, Goto buscará borrar la emotiva y dolorosa derrota que tuvo ante Okada. También buscará reclamar el premio principal vigente por primera vez en su carrera. A partir de Destruction en 2007, Goto ha competido por el título ocho veces, sin haber obtenido nunca el oro. Goto sobrevivió a un New Japan Ranbo muy reñido en Wrestle Kingdom 19 para tener derecho a este desafío.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2025

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Kei (Tsunagu): Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe

– Special Singles Match: Shingo Takagi vs. Drilla Moloney

– Special Singles Match: Shota Umino vs. Great-O-Khan

– Special Singles Match: Taichi vs. SANADA

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vs. YOH y Rocky Romero

– IWGP Tag Team Title: Matthew Jackson y Nicholas Jackson (c) vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi

– NEVER Openweight Title: Konosuke Takeshita (c) vs. Oleg Boltin

– IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd

– IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hirooki Goto