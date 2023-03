NJPW: Primeras luchas “Sakura Genesis 2023”

New Japan Pro Wrestling anunció los primeros combates para su magno evento “Sakura Genesis 2023”.

► “Sakura Genesis 2023”

“Sakura Genesis 2023” tendrá lugar en el Ryogoku Sumo Hall el 8 de abril y se han revelado los primeros cuatro combates de campeonato.

Zack Sabre Jr. pondrá en juego el Campeonato de la TV NJPW World ante Shota Umino. Esta será la cuarta vez que Sabre expone su cinturón.

Finalmente, Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) tendrá su oportunidad por el Campeonato de Parejas IWGP desafiando a los monarcas Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI), quienes exponen su título por tercera vez en su segundo reinado.

Luego de salir avante ante el espectacular Lio Rush, Hiromu Takahashi se medirá a Robbie Eagles, ya como nuevo miembro de TMDK. Fue en septiembre de 2021 cuando los dos se enfrentaron por este mismo cetro, pero en esa ocasión, la fortuna de sonrió a Eagles.

Kazuchika Okada pondrá en disputa el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra SANADA el flamante vencedor de la “New Japan Cup 2023”. SANADA busca un triunfo de altos vuelos; cambió de facción y ahora está inspirado para intentar conseguir algo más. Okada intentará la tercera defensa de su segundo reinado.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW “SAKURA GENESIS 2023”, 08.04.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– Jeff Cobb, Aaron Henare y Francesco Akira vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

– Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vs. David Finlay, KENTA y El Phantasmo

– Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

– NJPW WORLD TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino

– IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Robbie Eagles

– IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Kyle Fletcher y Mark Davis

– IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. SANADA