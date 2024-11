New Japan Pro Wrestling dio a conocer los primeros encuentros para su magna función Wrestle Kingdom 19 en el Tokyo Dome.

► Primeros encuentros para WK19

Se han oficializado cinco choques de campeonato, que se suman a la lucha especial en mano a mano entre Hiroshi Tanahashi y EVIL, que ya se había anunciado previamente.

Luego de Power Struggle, se dieron varios retos, mismos que la empresa ya hizo oficiales para el 4 de enero de 2025.

Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA) expondrán el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP ante Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles), los vencedores del torneo «Super Jr. Tag League 2024». Sin embargo a este duelo se sumaron Catch 22 (Francesco Akira y TJP) y BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney).

Ren Narita expondrá por primera vez el Campeonato de la TV NJPW World ante Jeff Cobb, el monarca precedente y Ryohei Oiwa.

El Desperado está de regreso y pretende recuperar el Campeonato de Peso Jr. IWGP y comenzar su quinto reinado. Por su parte, el monarca DOUKI ha logrado cuatro defensas exitosas y pretende mantenerse mucho tiempo con el cetro.

David Finlay volverá a poner en juego el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, en esta ocasión contra el impresionante Yota Tsuji, rival que el mismo Finlay seleccionó.

Hiroshi Tanahashi iniciará su camino hacia el retiro y su primer rival será EVIL, quien le ha causado muchos problemas durante este año.

Shota Umino logró su gran oportunidad de protagonizar el máximo evento de NJPW desafiando a Zack Sabre Jr. por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Sabre expondrá el título por tercera ocasión.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 19 IN TOKYO DOME», 04.01.2025

Tokyo Dome

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 4 Way Match: KUSHIDA y Kevin Knight (c) vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. TJP y Francesco Akira vs. Clark Connors y Drilla Moloney

– NJPW World TV Title, 3 Way Match: Jeff Cobb (c) vs. Ren Narita vs. Ryohei Oiwa

– IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. El Desperado

– IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Yota Tsuji

– Hiroshi Tanahashi Final Road Special Singles Match: Hiroshi Tanahashi vs. «King of Darkness» EVIL

– IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino