NJPW: Primeras luchas de campeonato para «The New Beginning in Osaka»

New Japan Pro Wrestling oficializó las primeras luchas de campeonato para su magno evento «The New Beginning in Osaka«.

► «The New Beginning in Osaka»

La función tendrá lugar en el Osaka Prefectural Gymnasium el 11 de febrero y fueron dos los duelos que se confirmaron.

El flamante poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER expondrá el título por primera vez enfrentando a Ren Narita de House of Torture. En New Year Dash!, Narita atacó a Wolf en venganza a lo sucedido un día antes en Wrestle Kingdom 20, cuando Wolf le arrebató el título a EVIL, líder de HOT. Narita golpeó a Wolg con una barra metálica y tras la lucha por equipo lanzó su desafío.

Otro combate confirmado es la disputa por el Campeonato de Parejas IWGP, donde Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) se medirán a los ganadores de la lucha entre Shota Umino y Yuya Uemura contra Tomohiro Ishii y Taichi del 19 de enero. Esta será la tercera vez que KOB ponen en juego el título.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

– NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita

– IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Ganador de eliminatoria del 19.01.