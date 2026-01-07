NJPW: Primeras luchas de campeonato para «The New Beginning in Osaka»

por
TNB23Osaka

New Japan Pro Wrestling oficializó las primeras luchas de campeonato para su magno evento «The New Beginning in Osaka«.

Imagen

► «The New Beginning in Osaka»

La función tendrá lugar en el Osaka Prefectural Gymnasium el 11 de febrero y fueron dos los duelos que se confirmaron.

El flamante poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER expondrá el título por primera vez enfrentando a Ren Narita de House of Torture. En New Year Dash!, Narita atacó a Wolf en venganza a lo sucedido un día antes en Wrestle Kingdom 20, cuando Wolf le arrebató el título a EVIL, líder de HOT. Narita golpeó a Wolg con una barra metálica y tras la lucha por equipo lanzó su desafío.

Otro combate confirmado es la disputa por el Campeonato de Parejas IWGP, donde Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) se medirán a los ganadores de la lucha entre Shota Umino y Yuya Uemura contra Tomohiro Ishii y Taichi del 19 de enero. Esta será la tercera vez que KOB ponen en juego el título.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026
Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita
IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Ganador de eliminatoria del 19.01.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos