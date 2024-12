«Battle in the Valley 2025» será la primera función que New Japan Pro Wrestling presentará en los Estados Unidos, como parte de su sub marca NJPW Strong.

► «Battle in the Valley» – Primeras luchas

Ya se han confirmado los primeros encuentros oficiales que tendrán lugar el 11 de enero en el San José Civic de San José, California.

Fred Rosser y Matt Vandagriff unirán fuerzas para medirse a TMDK (Bad Dude Tito y Shane Haste) con el fin de saldar viejas rencillas y esperando que entre ellos no surjar rencillas dado los explosivo de sus temperamentos.

El Campeonato de Parejas NJPW STRONG estarán en juego cuando los nuevos campeones West Coast Wrecking Crew busquen su primera defensa. Jorel Nelson y Royce Isaacs chocarán con Rocky Romero y el recién reaparecido YOH, quienes tuvieron un buen desempeño como Roppongi ReVice en la Super Jr. Tag League.

La legendaria luchadora Sumie Sakai se retirará en San José donde sostendrá su último combate. Sakai, que comenzó su carrera en 1997 en la promoción JD’ Star, se convertió en una figura básica de la división femenina de Ring of Honor como excampeona de Women of Honor y un puente importante entre los mundos de la lucha libre profesional japonesa y estadounidense. Hiromu Takahashi aceptó la solicitud de Sakai de ser su última oponente, pero en un combate mixto de tercias en el que Hiromu Takahashi, Mayu Iwatani y Yuka Sakazaki se enfrentarán a un equipo liderado por Sakai y los beligerantes EVIL y SHO de House of Torture.

Zack Sabre Jr. se enfrentará a Hechicero en un tercer combate individual especial en San José. En 2024, el Alquimista del Ring enfrentó a ZSJ y el resultado fue una victoria para el luchador mexicano en su propio terreno. Luego, Sabre obtuvo una victoria en Londres durante el verano. Esto hizo necesaria una tercera lucha de desempate en el territorio neutral del San Jose Civic, ya que todas las miradas estarán puestas en quizás los dos mejores técnicos del mundo.

Gabe Kidd busca la sexta defensa exitosa del Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG. A punto de cumplir ocho meses de reinado, Kidd busca desafíos más fuertes, por lo que el mismo nominó a su siguiente retados: el recio Tomohiro Ishii, quien buscaría por primera vez de apoderarse de un título STRONG.

El cartel va como sigue:

NJPW «BATTLE IN THE VALLEY», 11.01.2025

San Jose Civic, California, Estados Unidos

– Fred Rosser y Matt Vandagriff vs. Bad Dude Tito y Shane Haste

– Sumie Sakai Retirement Match: Hiromu Takahashi, Mayu Iwatani y Yuka Sakazaki vs. EVIL, SHO y Sumie Sakai.

– Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Hechicero

– NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) (c) vs. Roppongi ReVice (Rocky Romero y YOH)

– NJPW STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Tomohiro Ishii