NJPW: Primeras lucha para Hiroshi Tanahashi Final Homecoming

Sigue en curso la última gira de Hiroshi Tanahashi, rumbo al Wrestling Kingdom 20, evento en el que dirá adiós a los encordados.

► Hiroshi Tanahashi se despedirá en su ciudad natal

En esta ocasión NJPW dio a conocer que se realizará un espectáculo en Gifu, ciudad natal de Tanahashi al que se ha denominado «Final Homecoming» que tomará el lugar de Power Struggle e incluirá las finales de la Super Jr. Tag League 2025.

Para la función se anunciaron dos combates, los estelares, donde se expondrán los dos títulos más importantes de la empresa del león.

Hiroshi Tanahashi protagonizará su propio combate titular, donde retará al flamante poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji. Tras la victoria de Tsuji en KOPW, se acercó a Tanahashi quien se encontraba en la mesa de transmisión y levantó el título recién conseguido, encarandolo.

La primera defensa de Konosuke Takeshita del Campeonato Mundial Peso Completo IWGP encabeza el evento Tanahashi Final Homecoming. Takeshita le arrebató el campeonato a Zack Sabre Jr. en King of Pro Wrestling y fue retado inmediatamente por el excampeón Hirooki Goto. Takeshita declaró que no quería ir al Tokyo Dome sin defender su título, por lo que se enfrentarán el 2 de noviembre en Gifu.

Estaremos al pendiente en cuanto se anuncie el resto del cartel para darselos a conocer.