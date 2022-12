NJPW: Presidente Ohbari pide se levante prohibición

Varios líderes de empresas luchísticas y de MMA sostuvieron una reunión con los representantes del gobierno, en respuesta a una convocatoria sobre la promoción de los deportes de contacto en esta era post Covid-19.

De parte de NJPW acudieron el presidente Takami Ohbari, el presidente Naoki Sugabayashi y Yuji Nagata. Otros dirigentes de la lucha libre profesional que se dieron cita fueron, el presidente del grupo Cyber Fight Group, Sanshiro Takagi, y al director de operaciones Akira Takahashi, al director representante de Tokyo Joshi Pro-Wrestling, Tetsuya Koda, y a los luchadores Daisuke Kanehira y Hiroki Sakai de Pro-Wrestling HEAT-UP.

Del mundo de las MMA estuvieron el CEO de RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, así como el jefe de relaciones públicas de RIZIN, Keichi Sasahara, el vicepresidente y líder interino de la Asociación Japonesa de Shooto, Kazuhiro Sakamoto, el productor de ONE Championship, Shoji Ikemoto, Shigero Saeki en representación de DEEP, Seiji Ono de RISE Creations , y Tsuneo Yoshioka, representante de relaciones públicas de la Comisión de Karate de contacto completo de Japón.

La discusión principal fue con el miembro de la Cámara de Consejeros y ex luchador de MMA, Genki Sudo. Esta es la primera reunión de su tipo desde 2020.

Takami Ohbari habló en nombre de NJPW y la industria de la lucha libre profesional y presentó solicitudes. Se leyeron dos solicitudes de CyberFight y TJPW. NJPW envió una pregunta y dos solicitudes. Una de las solicitudes de Ohbari tenía que ver con levantar la prohibición del ruido vocal de la multitud en lugares que están llenos al 100 por ciento de su capacidad. Su segunda solicitud fue pedir a los gobiernos locales y lugares que relajaran sus restricciones.

Además de hablar sobre la solicitud de que los gobiernos y los lugares relajen sus restricciones, Ohbari dijo lo siguiente:

Hay una regla que dice que si no hay ruido vocal de la multitud, entonces el lugar puede albergar al 100 % de la audiencia, pero me gustaría que vuelvan a introducir esa regla establecida por el gobierno. Hay recintos y municipios que no aceptan la nueva norma, que establece que las áreas con gritos se pueden acomodar al 50 por ciento de su capacidad, mientras que las áreas sin gritos se pueden acomodar al 100 por ciento de su capacidad, y estas pueden coexistir.

Las agencias públicas ya no rastrean a las personas que han estado en contacto cercano con el público. Todavía se requiere que muchos lugares tengan la información de contacto de las personas. El manejo de la información personal es muy sensible y engorroso.