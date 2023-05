A un día del inicio del torneo “Best of the Super Jr. 30”, New Japan Pro Wrestling celebró una conferencia de prensa donde se presentaron oficialmente todos los competidores de esta importante justa luchística de corte internacional.

► Presentación oficial “Best of the Super Jr. 30”

Con la presencia de los 20 competidores invitados a esta edición, se llevó a efecto el acto protocolario.

Uno a uno los luchadores aparecieron y hablaron de lo que espera de esta justa deportiva, donde el vencedor ganará una oportunidad para contender por el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Primero aparecieron los luchadores del Grupo A

Hiromu Takahashi

Fue el primero en presentarse, ganador de las tres últimas ediciones y monarca máximo de la categoría, confirmó que es el rival a vencer, y que aspíra a conquistar el torneo por cuarta vez, pero esta con el aliciente del apoyo del público, ahora que ha retornado el apoyo vocal.

KUSHIDA

Es el gran regreso luego de cinco años y quiere mostrar su gran experiencia, considerando que está por cumplir 40 años y sólo tres luchadores (Ishimori, Taguchi y Kanemaru) son mayores que él.

Ryusuke Taguchi

El luchador aseguró que en esta edición tendrá una participación completamente profesional y seria.

Lio Rush

Lio Rush se declaró enojado porque dijo que en su grupo hay muchos comediantes cuando se supone que la competencia es histórica y reúne al mejor talento del mundo.

DOUKI

Para DOUKI es la primera vez que participa bajo la bandera de Just 5 Guys y en este torneo tiene el objetivo de estar en la cima de la división jr. Declaró la guerra directamente a Hiromu Takahashi.

Taiji Ishimori

El mostrará a su verdadero yo y espera que todos estén listos y se traguen su orgullo.

TJP

Solamente dio un breve mensaje: es el mejor, más inteligente y más experimentado que los demás.

Mike Bailey

Un emocionado Bailey se dijo complacido de representar a IMPACT Wrestling y enfrentar a los mejores luchadores de peso junior del mundo. Para él, Hiromu Takahahis es un espectáculo y se siente maravilloso competir junto a él. Indicó que alguien le aconsejó que disfrutara todo que sucediera en la competencia y eso hará.

Titán

Señaló que se siente honrado de ser parte del BOSJ 30, y estar entre los grandes luchadores de la división. Recordó que en la historia de Best of the Super Jr., han competido muchos luchadores mexicanos increíbles, y planea demostrar que es el mejor de ellos.

SHO

SHO como Lio Rush dijo que no es un comediante sino un luchador. Por eso prometió que luchará en todos los encuentros de manera justa en este torneo.

Luego siguieron los participantes del Grupo B.

El Desperado

Mencionó que el Grupo A tiene más campeones, más ganadores de torneos… pero que el Grupo B también tiene con qué. Su primer objetivo es Yoshinobu Kanemaru y de ahí cada contrincante será en quien se enfoque para ganar.

YOH

En breve mensaje señaló que quiere hacer un mosaico de todo lo que ha expresado hasta ahora y crear un nuevo personaje a partir de este torneo.



Master Wato

Indicó que ganará esta edición del BOSJ y levantará el telón de una nueva era. Su próximo objetivo es liderar la nueva generación. Y pidió a DOUKI estar con él o si no, no se lo perdonaría.

Kevin Knight

El debutante luchador se presentó como un hombre de primicias. Es el primer afroamericano del sistema del LA Dojo. El primero en graduarse de Young Lion a mitad de gira. Ganar el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP en su primer intento y planea ganar el torneo en su primer intento. Quiere ser la peor pesadilla de Hiromu Takahashi.

Yoshinobu Kanemaru

El experimentado luchador se sinceró e indicó que en este año no tiene intención de ganar este torneo. No le importa si gana o no. Si puede hacer que este grupo se coma la palma de su mano, será suficiente.

Robbie Eagles

El gladiador señaló que este será su torneo, ya que está harto de ser el MVP que no gana. Este año voy a derribar a los de su grupo. Espera eliminar a Hiromu Takahashi y garantizar su victoria de una manera nueva, fresca y emocionante.

Francesco Akira

Dijo que el año pasado demostró mucho. Se convirtió en el primer campeón italiano en la historia de NJPW, el segundo campeón más largo con el Campeonato de Parejas Jr. IWGP y debutó en el Tokyo Dome. Tiene ganas de enfrentar a Desperado.

BUSHI

Comentó que antes de llegar a la conferencian sufrió varias eventualidades, pero lo tomó como que la competencia ya comenzó y logró salir avante. Como parte de las celebraciones por sus 40 años de edad, espera terminar entre los primeros lugares.

Dan Moloney

El luchador dijo que no era coincidencia que al llegar a Japón, tembló y se desató una tormenta. Respeta estar rodeado de los mejores luchadores de peso junior del planeta y eso le da confianza; pero ha esperado mucho por esta oportunidad y liberará toda su potencia. Pidió disculpas de antemano por golpear más fuerte que el resto.

Clark Connors

Fue el luchador que cerró la conferencia. Esta fue su primera aparición tras unirse al Bullet Club. Indicó que su presencia en el torneo es por una cuestión de respeto, por eso llegó a tomar lo suyo y eso es lo que hará.