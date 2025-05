NJPW: Presentación «Best of the Super Jr. 32»

New Japan Pro Wrestling celebró la conferencia de prensa donde realizó la presentación oficial del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Presentación Oficial

El acto protocolario contó con la presencia de 18 de los 20 luchadores que competirán en esta justa luchística que dará inicio mañana 10 de mayo. Sólo estuvieron ausentes Clark Connors y MAO. También se presentó el trofeo al que se hará acreedor el ganador.

Uno a uno, los gladiadores fueron presentados y manifestaron sus expectativas de este torneo.

GRUPO A

Master Wato

Soy el ganador del BOSJ 2023. El año pasado, me lesioné la rodilla y no pude repetir el éxito. Quiero quitarme esa frustración, superarla y volver a la cima, a la vanguardia, a la victoria.

KUSHIDA

Acabo de llegar de México. El calendario fue bastante intenso y luché con luchadores como Místico y Último Guerrero. Fue una gran oportunidad para ponerme al día. Cuando estuve aquí antes, gané el trofeo y me lo llevé al extranjero. Lo rompí sin querer y no se lo dije a la oficina. Luego, Hiromu lo rompió en el ring y lo arreglaron. Así que pienso tener cuidado cuando gane esta vez.

Ninja Mack

El año pasado tuve un récord de 4-5, así que este año quiero conseguir un récord mejor. Quiero también el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Francesco Akira

Este año ha sido difícil para United Empire. Teníamos la visión de conquistar el mundo como un grupo de los mejores del mundo, listos para conquistar NJPW. Pero la mitad de los miembros originales se han ido. Parece que hemos perdido nuestra visión. Pero no quiero oír que estamos acabados. Este es mi hogar y mi familia. Puede que los miembros sean diferentes, pero el objetivo que compartimos es el mismo. Esa es la cima de NJPW. Esta es mi oportunidad de lograrlo. Daré todo de mí, así que no me quiten la vista de encima.

Dragon Día

Participé en el torneo del año pasado como suplente, pero me dio la visión de dar un paso al frente, lograr resultados en Dragon Gate y ahora cumplir mi sueño de ser el mejor peso junior del mundo. Esa meta está a mi alcance. Puede parecer lejana, pero estoy ganando tiempo. Voy a por todo. He vuelto para perseguir ese sueño.

Hiromu Takahashi

Soy yo, Hiromu Takahashi, exmiembro de LIJ y actualmente no afiliado. Escucho constantemente las palabras «nueva generación» y me pone nervioso, pero así es el tiempo. Regresé de una excursión y fui directo a por Kushida, quien rompió el trofeo. Estoy seguro de que sintió entonces lo mismo que yo. Tengo 15 años, no soy viejo, ¡la generación intermedia! La generación intermedia será un muro de contención para los luchadores más jóvenes, y yo ganaré este trofeo. Tuve la oportunidad de cantar en el tema principal este año. Muchas gracias por la oportunidad.

Kosei Fujita

Esto es difícil. No, no quiero la ayuda de Hiromu Takahashi. No tardaré. Simplemente aplastaré todo el Grupo A. Actualizaré el récord del ganador más joven de la historia.

Robbie X

Ni siquiera estaba previsto que participara en el torneo de este año, pero Robbie X es conocido por impresionar a todos. Por eso estoy en BULLET CLUB War Dogs. El extremo de Robbie «Extreme» X significa «Extremadamente bueno en la lucha libre profesional».

Yoshinobu Kanemaru

A Hiromu es al que le gusta hablar, quizás tengamos algo que discutir en privado…

GRUPO B

El orden de los asientos del Grupo B se desordenaron cuando YOH se sentó al lado de SHO, para gran disgusto de su ex compañero.

El Desperado

Han habido muchos cambios durante la última gira, así que se siente repentino que estemos mañana. Pero debo decir que estoy muy emocionado por la presencia de Nick Wayne. No se suponía que estuviera sentado a mi lado, pero ojo, no me gusta el tipo (YOH) que se suponía que estaría. Como Campeón de Peso Jr. IWGP, tengo que empezar mañana enmendando el error de haber sido derrotado por Titan dos años seguidos. Ser campeón defensor no tiene nada que ver; todos empezamos juntos con cero puntos y a partir de mañana tenemos que ponernos manos a la obra.

YOH

Los luchadores, como la comida, tenemos fecha de caducidad. El mes que viene cumplo 37 años. Mi fecha de caducidad aún está lejos, y yo me siento en el mejor momento.

Ryusuke Taguchi

Puede que no esté en mi mejor momento; de hecho, a los 46 años he empezado a oler un poco, pero soy el embajador de relaciones públicas de Iwanuma y estoy listo para entrar en el BOSJ. El año pasado, por mi accidente, no pude, así que ahora tengo la oportunidad de volver con energía. Con energía, claro, aunque huela un poco mal. Eso es una grosería para los de 46 años de todo el mundo. Tengo vino añejo. Estoy fermentando. Ishimori, deja de hacer cadáveres.

Kevin Knight

No puedo evitar reírme de lo que dijo Taguchi , así que participaré en la broma. KUSHIDA me dará un par de lecciones más. He estado haciendo lo mío en AEW, pero no puedo evitar ver que todos han tenido una oportunidad contra Desperado. El Jet sigue olvidado. Tengo un récord de 1-0 contra el campeón, pero no he tenido mi oportunidad. Este año, después de ganar BOSJ32, iré por ese cinturón. El Jet es a quien admiran y, después de este torneo, seré el próximo retador al título.

Titán

Esta es mi 27va vez en Japón y siempre regreso con recuerdos especiales. Esta vez es especial estar en BOSJ32. Hace dos años me enfrenté a master Wato en la final, pero este año, con la gracia de Dios, espero ganar representando al CMLL y a la lucha libre.

Robbie Eagles

Llevo un año asistiendo a los eventos de NJPW como Campeón Alma de la PWA. La PWA es la razón por la que he podido participar en BOSJ por séptima vez. Ahora igualo al mayor número de participaciones para un extranjero. Igualo a Prince Devitt, un ex ganador a quien aspiro a imitar, pero lo que me falta es el trofeo del BOSJ. Este año será el indicado.

Taiji Ishimori

Ahora mismo el trofeo está entero. El año pasado fui finalista, así que este año lo ganaré. ¿Es eso lo que de verdad quieren oír? Llevo tiempo diciéndolo. No con palabras, sino con hechos.

Nick Wayne

Me alegra finalmente conocer NJPW. A partir de mañana, batiré otro récord al ser el más joven en participar en este torneo. Llevo años fantaseando con esto. Aquí estoy, con 19 años, el más inteligente de mi vida, el mejor de mi vida. Wild Pegasus, Black Tiger 2, Prince Devitt, Ricochet y Will Ospreay son los cinco extranjeros que han ganado este torneo, pero en un mes puedes añadir a Nick Wayne a la lista.

SHO

Todos los demás BOSJ solo estaban de juerga. Esta vez pensé en darlo todo, pensé, pero no tengo por qué. Mira a lo que me enfrento. Todos estos peces gordos. ¿Cuánto cuesta una entrada para esta rueda de prensa? ¡3000 yenes! Demasiado caro para que todos estos charlatanes hablen antes que yo, que estoy en otro nivel.

SHO y Yoshinobu Kanemaru se retiraron después de sus comentarios y no estuvieron presentes en la sesión de fotos grupal.