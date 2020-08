NJPW: "Power Struggle 2020" Semifinales de CHAOS

De nuevo en el Korakuen Hall, NJPW presentó la séptima fecha de la gira "Power Struggle 2020", con las semifinales del torneo de tercias.

►"Power Struggle 2020"

Antes de los encuentros eliminatorios, hubo una batalla de tercias donde TenKoji (Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima) se unieron a Ryusuke Taguchi para enfrentar a Suzuki Army (Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI. La lucha fue dividida, sin que hubiera un claro dominio de alguno de los bandos, pero al final fue el experimentado Kojima quien definió la lucha con dos potentes lariats sobre DOUKI.

Satoshi Kojima tomó el micrófono y anunció su inclusión en el torneo KOPW. Pero El Desperado se burló de él, Kojima señaló que demostrará que aún es un luchador muy fuerte.

En la primera semifinal chocaron Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO de CHAOS ante Los Ingobernables de Japón (SANADA, Shingo Takagi y BUSHI). Fue un combate complicado, donde los ex monarcas hicieron todo lo posible por avanzar a la siguiente ronda, pero CHAOS no se los permitió. En la recta final, el desorden y la confusión predominaron en la lucha, por las intervenciones. El colmilludo Yano luchaba con BUSHI cuando lo amarró de su máscara contra la valla de seguridad y el enmascarado ingobernable no pudo regresar antes de la cuenta de 20 segundos.

En el último encuentro, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI, el segundo equipo de CHAOS, dio cuenta del Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato), en una intensa lucha de poder a poder, que definió un inspirado YOSHI-HASHI, quien se encargó de someter a Wato.

De ésta manera, la gran final será CHAOS contra CHAOS.

Los resultados completos son:

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 08.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 698 Espectadores

1. Taiji Ishimori venció a Yuya Uemura (8:13) con la Yes Lock.

2. Yujiro Takahashi y Gedo derrotaron a Yota Tsuji y Gabriel Kidd (7:51) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Kidd.

3. Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Yuji Nagata, Togi Makabe y Tomoaki Honma (10:34) con la Seitei Juji Ryo de Taichi sobre Honma.

4. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi derrotaron a Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI (9:37) con un Lariat de Kojima sobre DOUKI.

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Semifinal: Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO vencieron a SANADA, Shingo Takagi y BUSHI (13:07) por conteo fuera sobre BUSHI

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Semifinal: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato (17:11) con la Karma de YOSHI-HASHI sobre Wato.