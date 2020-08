NJPW: "Power Struggle 2020" Inició eliminatoria de tercias

Sigue en curso la gira "Power Struggle 2020" y NJPW volvió al recinto del Korakuen Hall para dar inicio a las eliminatorias por el vacante Campeonato de Tercias NEVER.

Con la última información, donde se registró un descenso en el número de contagios, por lo que las autoridades sanitarias han permitido que el acceso de fans en las funciones pasen del 30 al 50% de la capacidad de los escenarios. Sin duda, una gran noticia.

Incluso las mesas de los comentaristas ya se colocaron en ring side (en anteriores funciones se encontraban en la parte alta del recinto); obviamente protegidas con paneles de acrílico.

►"Power Struggle 2020"

Las acciones de las eliminatorias dieron inicio con el choque entre el Bullet Club (Gedo, Jado y Yujiro Takahashi) contra CHAOS (Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO).

El duelo se centró en la rivalidad que sostienen Okada y Yujiro, dando un choque electrizante. Las triquiñuelas por parte del BC no podían faltar, así como las graciosadas de Yano. Pero al final, SHO fue el encargado de la definición de la lucha, dando a CHAOS su pase a semifinales.

Tras la lucha, Kazuchika Okada anunció su participación en el torneo KOPW y como estipulación sugirió un handicap match 1 vs. 3. Aparentemente tiene en mente un combate contra Yujiro Takahashi, Jado y Gedo. Su propuesta será sometida a la votación de los aficionados.

En el turno estelar, Los Ingobernables de Japón (SANADA, Shingo Takagi y BUSHI) superaron a Suzuki Army (Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI. Un fiero intercambio de golpes se dio entre Takagi y Suzuki, despertando el interés de los asistentes. SANADA fue el encargado de orquestar el triundo, tras capturar a DOUKI y someterlo con la Skull End.

Concluida la batalla, Shingo Takagi y Minoru Suzuki continuaron agrediéndose. Takagi regresa al ring mientras que Suzuki toma el Campeonato de Peso Abierto NEVER y amenaza con llevárselo; luego lo coloca en el piso y burlándose le pide a Takagi que vaya por él. El de LIJ recoge su cinturón pero siente que la amenaza del fiero Suzuki lo ronda.

Los resultados completos son:

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 06.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 698 Espectadores

1. Yuji Nagata venció a Gabriel Kidd (8:12) con la Nagata Lock II.

2. Hiroyoshi Tenzan y Master Wato derrotaron a Ryusuke Taguchi y Yota Tsuji (9:54) con la RPP de Wato sobre Tsuji.

3. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI vencieron a Satoshi Kojima, Togi Makabe y Tomoaki Honma (9:54) con Goto Nishiki de Goto sobre Makabe.

4. Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Yuya Uemura (9:27) con la Deep Impact de Kanemaru sobre Uemura.

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO vencieron a Yujiro Takahashi, Jado y Gedo (12:03) con un Chickenwing Armlock de SHO sobre Jado.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: SANADA, Shingo Takagi y BUSHI derrotaron a Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI (13:37) con la Skull End de SANADA sobre DOUKI.