NJPW: Postura de Takami Ohbari por Karl Anderson

Luego de darse a conocer la decisión de Karl Anderson de NO defender el Campeonato de Peso Abierto NEVER en «Battle Autumn in Osaka», diversos medios buscaron al presidente de New Japan Pro Wrestling, Takami Ohbari, para conocer su postura.

► Evidente molestia

Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la empresa del león con respecto a la lucha de campeonato, la situación se ha tornado polémica, ya que no sólo es el hecho de que Anderson decidiera junto a Gallows y AJ Styles enfrentar a Judgment Day (Damian Priest, Dominik y Finn Bálor), en una lucha de tercias en el evento Crown Jewel el 5 de noviembre, la misma fecha en la que Anderson tenía pactada su defensa por el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Hikuleo, si no que además, Anderson dio una respuesta descarada en redes sociales.

Karl Anderson reveló:

New Japan Pro-Wrestling, me encanta lo que han hecho por los Good Brothers durante estos años. Soy el mejor campeón NEVER de todos los tiempos. Sólo trabajo cuando las luces brillan. El 5 de noviembre, no vamos a ir. Lo haremos cuando nos vaya bien. The Machine Gun les dirá cuándo defenderé mi campeonato.

Fue el diario deportivo Tokyo Sports el medio que consiguió las primeras declaraciones del presidente Takami Ohbari, quien fue muy escueto, pero a la vez claro en indicar su sentir por esta situación:

El comportamiento descarado de unirse al show de otra empresa el mismo día no tiene precedentes. Estoy enfadado. Sin embargo, las personas más enojadas deben ser los fanáticos que compraron boletos para ver esta lucha de campeonato.

En el pasado, ya hay precedente de una cancelación por parte de un luchador extranjero. En julio de 2006, Brock Lesnar canceló de manera repentina su presentación para defender el máximo título de la empresa; pero el comportamiento descarado de unirse a otra función de otra empresa el mismo día no tiene precedentes.

La lógica indicaría que en caso de cancelarse una lucha de campeonato pactada por ausencia del monarca reinante, el título se declare vacante, aunque sería necesario conocer los mecanismos para volver adjudicar el cetro. En esta situación, Hikuleo tendría asegurado su lugar como retador, pero también tendrían que revelarse él o los rivales contra los que competiría.

En junio, Juice Robinson se descartó para defender el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, para la función «Dominion 6.12», poniendo como pretexto una inexistente enfermedad, que le impedía viajar a Japón. El anuncio lo hizo un día antes de la función, por lo que NJPW declaró vacante el título por incumplimiento. Dado que el título se disputaría en triple amenaza, quedó solamente en confrontación directa entre SANADA y Will Ospreay.

Robinson, molesto por la decisión de la directiva, aún intentó pedir una compensación económica para devolver el cinturón, ya que Will Ospreay se coronó sin correa de por medio, pero cuando Robinson retornó a Japón para competir en el torneo G1 Climax 32, el cinturón le fue retirado y terminó en manos del legítimo monarca.

Karl Anderson alega, que en ningún momento aceptó el compromiso titular, por lo que la cláusula de incumplimiento podría no aplicarse, pero el anuncio de la lucha se hizo con mucha antelación a la de su regreso a WWE.