New Japan Pro Wrestling dio a conocer los participantes y el calendario de encuentros para sus torneos «World Tag League 2022» y «Súper Jr. Tag League 2022», que se efectuarán de manera simultánea.

► «World Tag League 2022» y «Super Jr. Tag League 2022» – Participantes

Para cada una de las competenecias, habrá diez duplas participantes. Las acciones darán inicio el 21 de noviembre y concluirán el 14 de diciembre con la celebración de las luchas finales.

Para la World Tag League se cuenta con el debut de varios participantes, como Aussie Open; reaparece Lance Archer de AEW, haciendo equipo con Minoru Suzuki. También TMDK hará su flamante presentación en dicho torneo. El LA Dojo también contará con dupla representante (Alex Coughlin y Gabriel Kidd).

World Tag League:

– Hiroshi Tanahashi y Toru Yano – Be-Bop Tag Team

– Hirooki Goto y YOSHI-HASHI – Bishamon (ganadores de la edición 2021)

– Alex Coughlin y Gabriel Kidd – LA Dojo

– Tetsuya Naito y SANADA – Los Ingobernables de Japón

– Great-O-Khan y Aaron Henare – United Empire

– Mark Davis y Kyle Fletcher – Aussie Open

– Mikey Nicholls y Shane Haste – TMDK

– Minoru Suzuki y Lance Archer – Suzuki Army

– Bad Luck Fale y Chase Owens – Bullet Club

– «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi – House of Torture

Con respecto al torneo de los pesos junior, destacan las apariciones de Clark Connors, Kevin Knight, Lio Rush, Alex Zayne, Ace Austin y Chris Bey. Reaparece El Lindaman. Las duplas que se conformaron son novedosas, lo que da un nuevo aire a esta competencia.

Super Jr. Tag League:

– Ryusuke Taguchi y Clark Connors – Wild Hips

– KUSHIDA y Kevin Knight

– Tiger Mask y Robbie Eagles – Flying Tiger

– YOH y Lio Rush – CHAOS

– Alex Zayne y El Lindaman

– BUSHI y Titan – Los Ingobernables de Japón

– TJP y Francesco Akira – Catch 2/2

– Yoshinobu Kanemaru y DOUKI – Suzuki Army

– Ace Austin y Chris Bey – Bullet Club

– SHO y Dick Togo – House of Torture

► «World Tag League 2022» y «Super Jr. Tag League 2022» – Calendario de encuentros

NJPW, 21.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. Alex Zayne & El Lindaman

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

– Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: BUSHI & Titan vs. Ace Austin & Chris Bey

– Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. TJP & Francesco Akira

NJPW, 22.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Mikey Nicholls & Shane Haste

– World Tag League: Minoru Suzuki & Lance Archer vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

– World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

NJPW, 23.11.2022

Arena Tachikawa Tachihi

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. BUSHI & Titan

– Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. YOH & Lio Rush

– Super Jr. Tag League: Yoshinobu Kanemaru & DOUKI vs. Ace Austin & Chris Bey

– Super Jr. Tag League: Alex Zayne & El Lindaman vs. TJP & Francesco Akira

NJPW, 25.11.2022

Kiryu Gas Sports Center (Kiryu Citizen Gymnasium)

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. YOH & Lio Rush

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. Alex Zayne & El Lindaman

– Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

– Super Jr. Tag League: Ace Austin & Chris Bey vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: BUSHI & Titan vs. TJP & Francesco Akira

NJPW, 26.11.2022

Fujisawa City Akibadai Bunka Gymnasium

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Tetsuya Naito & SANADA

– World Tag League: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

– World Tag League: Bad Luck Fale & Chase Owens vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

NJPW, 27.11.2022

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

1. Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. BUSHI & Titan

2. World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

3. Super Jr. Tag League: Alex Zayne & El Lindaman vs. SHO & Dick Togo

4. World Tag League: Mark Davis & Kyle Fletcher vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

5. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. Ace Austin & Chris Bey

6. World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

7. Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

8. World Tag League: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

9. Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. TJP & Francesco Akira

10. World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Tetsuya Naito & SANADA

NJPW, 28.11.2022

Nagano Sports Park Gymnasium

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. KUSHIDA & Kevin Knight

– Super Jr. Tag League: TJP & Francesco Akira vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. Alex Zayne & El Lindaman

– Super Jr. Tag League: BUSHI & Titan vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

– Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. Ace Austin & Chris Bey

NJPW, 30.11.2022

Twin Messe Shizuoka

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

– World Tag League: Mark Davis & Kyle Fletcher vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

NJPW, 02.12.2022

Osaka City Central Gymnasium Sub Arena (Maruzen Intec Arena Osaka)

1. Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

2. World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Alex Coughlin & Gabriel Kidd

3. Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. SHO & Dick Togo

4. World Tag League: Great-O-Khan & Aaron Henare vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

5. Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. Ace Austin & Chris Bey

6. World Tag League: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

7. Super Jr. Tag League: Alex Zayne & El Lindaman vs. BUSHI & Titan

8. World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

9. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. TJP & Francesco Akira

10. World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

NJPW, 03.12.2022

Kakogawa City General Gymnasium

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

– World Tag League: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

– World Tag League: Minoru Suzuki & Lance Archer vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Tetsuya Naito & SANADA

NJPW, 04.12.2022

Yamaguchi KDDI Ishin Hall

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. Ace Austin & Chris Bey

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. Tiger Mask & Robbie Eagles

– Super Jr. Tag League: BUSHI & Titan vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. Alex Zayne & El Lindaman

– Super Jr. Tag League: TJP & Francesco Akira vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

NJPW, 05.12.2022

Karatsu City Bunka Gymnasium

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

– World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Mikey Nicholls & Shane Haste

NJPW, 07.12.2022

Sasebo City General Ground Gymnasium

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. TJP & Francesco Akira

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. YOH & Lio Rush

– Super Jr. Tag League: Yoshinobu Kanemaru & DOUKI vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: Tiger Mask & Robbie Eagles vs. BUSHI & Titan

– Super Jr. Tag League: Alex Zayne & El Lindaman vs. Ace Austin & Chris Bey

NJPW, 09.12.2022

Kochi Prefectural Gymnasium

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Alex Coughlin & Gabriel Kidd

– World Tag League: Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

– World Tag League: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Mark Davis & Kyle Fletcher

– World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

NJPW, 10.12.2022

Uwajima City General Gymnasium

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA & Kevin Knight vs. Tiger Mask & Robbie Eagles

– Super Jr. Tag League: YOH & Lio Rush vs. BUSHI & Titan

– Super Jr. Tag League: TJP & Francesco Akira vs. Ace Austin & Chris Bey

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. SHO & Dick Togo

– Super Jr. Tag League: Alex Zayne & El Lindaman vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

NJPW, 11.12.2022

Akurie Himeji

– World Tag League: Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Minoru Suzuki & Lance Archer

– World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Mikey Nicholls & Shane Haste

– World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

– World Tag League: Mark Davis & Kyle Fletcher vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

– World Tag League: Tetsuya Naito & SANADA vs. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi

NJPW, 14.12.2022

Sendai Sun Plaza Hall

– Super Jr. Tag League – Final:

– World Tag League – Final: