NJPW: Participantes y Calendario para Super Jr. Tag League 2025

New Japan Pro Wrestling reveló los nombres de las duplas que competirán en el torneo Super Junior Tag League 2025.
► Super Junior Tag League 2025.
Para esta edición participarán doce duplas divididas en dos grupos. La competencia se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre.
La gran final será el 2 de noviembre en el curso del evento Hiroshi Tanahashi Final Homecoming. Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a la gran final.
Con los cambios que se han realizado entre las diferentes facciones, para este torneo se presentan nuevos equipos. El mexicano Templario es el único invitado del CMLL en su carácter de integrante del United Empire. También fueron invitados Dragon Día, YAMATO y Yuki Yoshioka de Dragon Gate, así como el independiente Kuukai, quien busca establecerse en NJPW. Otros de los invitados internacionales son el estadounidense Jakob Austin Young y el inglés Robbie X, representando a RevPro.
Las duplas quedaron establecidas así:
Grupo A:
- DOUKI y SHO (Campeones de Parejas de Peso Jr. IWGP)
- Ryusuke Taguchi y Dragon Dia
- YOH y Master Wato
- Templario y Jakob Austin Young
- Clark Connors y Daiki Nagai
- Hiromu Takahashi y Gedo
Grupo B:
- Robbie Eagles y Kosei Fujita (ganadores del torneo de 2024)
- Taiji Ishimori y Robbie X
- El Desperado y KUUKAI
- Tiger Mask y YAMATO
- KUSHIDA y Yuki Yoshioka
- Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo
El calendario de encuentros queda así:
NJPW, 23.10.2025
Tokyo Korakuen Hall
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Jakob Austin Young y Templario vs. DOUKI y SHO
Super Junior Tag League 2025 Grupo B. Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru vs. Robbie X y Taiji Ishimori
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Gedo y Hiromu Takahashi vs. Clark Connors y Daiki Nagai
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Tiger Mask y YAMATO vs. KUSHIDA y Yuki Yoshioka
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Master Wato y YOH vs. Dragon Dia y Ryusuke Taguchi
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: El Desperado y Kuukai vs. Kosei Fujita y Robbie Eagles
NJPW, 24.10.2025
Tokyo Korakuen Hall
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Kosei Fujita y Robbie Eagles vs. Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Master Wato y YOH vs. Clark Connors y Daiki Nagai
Super Junior Tag League 2025 Grupo B : Tiger Mask y YAMATO vs. El Desperado y Kuukai
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Gedo y Hiromu Takahashi vs. Jakob Austin Young y Templario
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka vs. Robbie X y Taiji Ishimori
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Dragon Dia y Ryusuke Taguchi vs. DOUKI y SHO
NJPW, 25.10.2025
Kumagaya City Gymnasium
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Clark Connors y Daiki Nagai vs. Dragon Dia y Ryusuke Taguchi
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Master Wato y YOH vs. Jakob Austin Young y Templario
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Gedo y Hiromu Takahashi vs. DOUKI y SHO
NJPW, 26.10.2025
Uonuma City Horinouchi Gymnasium
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: El Desperado y Kuukai vs. Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Tiger Mask y YAMATO vs. Robbie X y Taiji Ishimori
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka vs. Kosei Fujita y Robbie Eagles
NJPW, 28.10.2025
Sado City General Gymnasium (Hilltop Arena Sado)
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Dragon Dia y Ryusuke Taguchi vs. Jakob Austin Young y Templario
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Clark Connors y Daiki Nagai vs. DOUKI y SHO
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Gedo y Hiromu Takahashi vs. Master Wato y YOH
NJPW, 29.10.2025
Sun Village Shibata
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka vs. Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Tiger Mask y YAMATO vs. Kosei Fujita y Robbie Eagles
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: El Desperado y Kuukai vs. Robbie X y Taiji Ishimori
NJPW, 30.10.2025
Fukui Prefectural Industial Hall
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Master Wato y YOH vs. DOUKI y SHO
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Clark Connors y Daiki Nagai vs. Jakob Austin Young y Templario
Super Junior Tag League 2025 Grupo A: Gedo y Hiromu Takahashi vs. Dragon Dia y Ryusuke Taguchi
NJPW, 01.11.2025
Osaka Prefectural Gymnasium #2
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Tiger Mask y YAMATO vs. Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka vs. El Desperado y Kuukai
Super Junior Tag League 2025 Grupo B: Kosei Fujita y Robbie Eagles vs. Robbie X y Taiji Ishimori
NJPW Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming
Gifu Memorial Center Gymnasium
Super Junior Tag League 2025 Final: #1 Grupo A vs. #1 Grupo B