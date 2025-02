NJPW: Participantes y calendario New Japan Cup 2025.

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los pormenores de su primer torneo anual individual de 2025, la “New Japan Cup 2025”.

► New Japan Cup 2025

Con la participación de 24 luchadores, esta competición de eliminación directa comenzará el 7 de marzo en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 20 de marzo en al Aore Nagaoka donde se efectuará la gran final.

Ocho competidores elegidos al azar tendrán pase directo a la segunda ronda.

El ganador del torneo obtiene una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP para Sakura Genesis en el Ryogoku Kokugikan a principios de abril.

Drilla Moloney, quien anunció su ascenso a la división de peso completo ha sido incluido en esta justa.

Hirooki Goto, actual monarca máximo y subcampeón de la edición 2024 ya no competirá este año, tal como lo anunció en su momento.

El calendario de encuentros queda así:

NJPW, 07.03.2025

Tokyo Korakuen Hall

– New Japan Cup – Round 1: Yota Tsuji vs. «King of Darkness» EVIL

– New Japan Cup – Round 1: Yuya Uemura vs. SANADA

NJPW, 08.03.2025

Tokyo Korakuen Hall

– New Japan Cup – Round 1: Ryohei Oiwa vs. Chase Owens

– New Japan Cup – Round 1: Gabe Kidd vs. Ren Narita

NJPW, 09.03.2025

Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park Gymnasium)

– New Japan Cup – Round 1: Oleg Boltin vs. Bad Luck Fale

– New Japan Cup – Round 1: El Phantasmo vs. Great-O-Khan

– New Japan Cup – Round 1: Tomohiro Ishii vs. Drilla Moloney

– New Japan Cup – Round 1: Tetsuya Naito vs. Callum Newman

NJPW, 11.03.2025

ZIP Arena Okayama

– New Japan Cup – Round 2: David Finlay vs. Tsuji/EVIL (A)

– New Japan Cup – Round 2: YOSHI-HASHI vs. Uemura/SANADA (B)

– New Japan Cup – Round 2: Zack Sabre Jr. vs. Oiwa/Owens (C)

NJPW, 12.03.2025

Uwajima City General Gymnasium

– New Japan Cup – Round 2: Taichi vs. Gabe/Narita (D)

– New Japan Cup – Round 2: Shota Umino vs. Phantasmo/O-Khan (1)

NJPW, 14.03.2025

Kanaoka Park Gymnasium

– New Japan Cup – Round 2: Jeff Cobb vs. Naito/Newman (2)

– New Japan Cup – Round 2: TJP vs. Ishii/Moloney (3)

– New Japan Cup – Round 2: Shingo Takagi vs. Boltin/Fale (4)

NJPW, 15.03.2025

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

– New Japan Cup – Cuartos de Final: (A) vs. (B)

– New Japan Cup – Cuartos de Final: (C) vs. (D)

– New Japan Cup – Cuartos de Final: (1) vs. (2)

– New Japan Cup – Cuartos de Final: (3) vs. (4)

NJPW, 16.03.2025

Twin Messe Shizuoka

– New Japan Cup – Semifinal: (A)/(B) vs. (C)/(D)

NJPW, 17.03.2025

Fukushima Big Palette

– New Japan Cup – Semifinal: (1)/(2) vs. (3)/(4)

NJPW, 20.03.2025

Aore Nagaoka

– New Japan Cup – Final: