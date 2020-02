La empresa japonesa NJPW dio a conocer los nombre y el Calendario de encuentros de la «New Japan Cup 2020» su primer torneo anual individual.

La competencia se desarrollará del 4 al 21 de marzo con 13 jornadas de competencia. En esta ocasión intervendrán 32 luchadores en un formato de eliminación directa. Hay que recordar que el vencedor tendrá derecho a contender por la Double Gold Dash (Campeonato de Peso Completo IWGP y Campeonato Intercontinental IWGP) en poder de Tetsuya Naito, quien no interviene en la competencia. La lucha titular tendrá lugar el 31 de marzo.

Los competidores son:

Togi Makabe

Jeff Cobb

Tomohiro Ishii

Toa Henare

Toru Yano

Chase Owens

Colt Cabana

Bad Luck Fale

Kazuchika Okada

Jay White

Yuji Nagata

Minoru Suzuki

Juice Robinson

Alex Coughlin

David Finlay

Tanga Loa

Hiroshi Tanahashi

Taichi

Kota Ibushi

Zack Sabre Jr.

Mikey Nicholls

SANADA

Will Ospreay

Shingo Takagi

Hiroyoshi Tenzan

YOSHI-HASHI

KENTA

Karl Fredericks

Satoshi Kojima

EVIL

Hirooki Goto

Yujiro Takahashi

El Calendario de encuentros queda de la siguiente manera:

NJPW «New Japan Cup 2020», 04.03.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Hiroyoshi Tenzan, Juice Robinson y Yota Tsuji vs. YOSHI-HASHI, Alex Coughlin y Gabriel Kidd

2. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Shingo Takagi y BUSHI vs. Satoshi Kojima, Mikey Nicholls, Will Ospreay y Yuya Uemura

3. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Tomoaki Honma vs. Taichi, Zack Sabre Jr., Minoru Suzuki y DOUKI

4. Jay White, Yujiro Takahashi, Tanga Loa y KENTA vs. Kazuchika Okada, Hirooki Goto, David Finlay y Karl Fredericks

5. New Japan Cup – Round 1: Colt Cabana vs. Bad Luck Fale

6. New Japan Cup – Round 1: Toru Yano vs. Chase Owens

7. New Japan Cup – Round 1: Togi Makabe vs. Jeff Cobb

8. New Japan Cup – Round 1: Tomohiro Ishii vs. Toa Henare

NJPW «New Japan Cup 2020», 07.03.2020

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

-. New Japan Cup – Round 1: David Finlay vs. Tanga Loa

-. New Japan Cup – Round 1: Juice Robinson vs. Alex Coughlin

-. New Japan Cup – Round 1: Yuji Nagata vs. Minoru Suzuki

-. New Japan Cup – Round 1: Kazuchika Okada vs. Jay White

NJPW «NEW JAPAN CUP 2020», 08.03.2020

Baycom Gymnasium (Amagasaki Memorial Park Gymnasium)

-. New Japan Cup – Round 1: Mikey Nicholls vs. SANADA

-. New Japan Cup – Round 1: Will Ospreay vs. Shingo Takagi

-. New Japan Cup – Round 1: Kota Ibushi vs. Zack Sabre Jr.

-. New Japan Cup – Round 1: Hiroshi Tanahashi vs. Taichi

NJPW «New Japan Cup 2020», 09.03.2020

Kochi Prefectural Gymnasium

-. New Japan Cup – Round 1: Hiroyoshi Tenzan vs. YOSHI-HASHI

-. New Japan Cup – Round 1: KENTA vs. Karl Fredericks

-. New Japan Cup – Round 1: «King of Darkness» EVIL vs. Satoshi Kojima

-. New Japan Cup – Round 1: Hirooki Goto vs. Yujiro Takahashi

NJPW «New Japan Cup 2020», 10.03.2020

ZIP Arena Okayama

-. New Japan Cup – Round 2: Togi Makabe/Jeff Cobb vs. Tomihiro Ishii/Toa Henare (1)

-. New Japan Cup – Round 2: Toru Yano/Chase Owens vs. Colt Cabana/Bad Luck Fale (2)

NJPW «New Japan Cup 2020», 12.03.2020

Tokyo Korakuen Hall

-. New Japan Cup – Round 2: Yuji Nagata/Minoru Suzuki vs. Kazuchika Okada/Jay White (3)

-. New Japan Cup – Round 2: Juice Robinson/Alex Coughlin vs. David Finlay/Tanga Loa (4)

NJPW «New Japan Cup 2020», 13.03.2020

Tokyo Korakuen Hall

-. New Japan Cup – Round 2: Hiroshi Tanahashi/Taichi vs. Kota Ibushi/Zack Sabre Jr. (5)

-. New Japan Cup – Round 2: SANADA/Mikey Nicholls vs. Will Ospreay/Shingo Takagi (6)

NJPW «New Japan Cup 2020», 14.03.2020

Makuhari Messe International Exhibition Hall 7 Hall

-. New Japan Cup – Round 2: Hiroyoshi Tenzan/YOSHI-HASHI vs. KENTA/Karl Fredericks (7)

-. New Japan Cup – Round 2: «King of Darkness» EVIL/Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto/Yujiro Takahashi (8)

NJPW «New Japan Cup 2020», 16.03.2020

Takaoka Techno Dome

-. New Japan Cup – Cuartos de Final: (1) vs. (2) [1]

NJPW «New Japan Cup 2020», 17.03.2020

Kumagaya City Gymnasium

-. New Japan Cup – Cuartos de Final: (3) vs. (4) [2]

NJPW «New Japan Cup 2020», 18.03.2020

Twin Messe Shizuoka

-. New Japan Cup – Cuartos de Final: (5) vs. (6) [3]

-. New Japan Cup – Cuartos de Final: (7) vs. (8) [4]

NJPW «New Japan Cup 2020», 20.03.2020

Aore Nagaoka

-. New Japan Cup – Semifinal: [1] vs. [2]

-. New Japan Cup – Semifinal: [3] vs. [4]

NJPW «New Japan Cup 2020», 21.03.2020

Aore Nagaoka

-. New Japan Cup – Final: