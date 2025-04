NJPW: Participantes “Best of the Super Jr. 32”

New Japan Pro Wrestling reveló los nombres y los grupos para su magno torneo anual individual exclusivo para pesos inferiores a 100 kg, «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32»

El torneo dará inicio el 10 de mayo y culminará el 1 de junio, desarrollándose a lo largo de trece funciones. Para esta edición se contará con la participación de 20 luchadores divididos en dos grupos.

Los competidores son:

Grupo A:

El Desperado

Ryusuke Taguchi

YOH

Maestro Wato

KUSHIDA

Kevin Knight

Ninja Mack

Kosei Fujita

Robbie Eagles

Hiromu Takahashi

Grupo B:

BUSHI

Francesco Akira

Taiji Ishimori

Clark Connors

SHO

Yoshinobu Kanemaru

Dragon Dia (Dragon Gate)

MAO (DDT)

Nick Wayne (AEW)

Representante del CMLL

Para esta edición, los invitados especiales son: Dragon Dia de Dragon Gate, quien tendrá su segunda participación consecutiva; además, se darán los debuts de MAO de DDT y Nick Wayne de AEW. Resta conocer el nombre del representante del CMLL, mismo que se dará a conocer posteriormente.

El monarca reinante de la división, El Desperado, también competirá en este torneo, del que también fue vencedor el año pasado.