NJPW: Participantes “Best of the Super Jr. 30”

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los nombres de los luchadores que competirán en el torneo “Best of the Super Jr. 30”.

► “Best of the Super Jr. 30” Competidores y Grupos

Para esta edición 30 se contará con la participación de 20 competidores divididos en dos grupos. Por primera ocasión en la realización de esta justa luchística, se entregará al vencedor una bandera de la victoria, similar a la que en años anteriores se ha entregado al ganador del G1 Climax.

KUSHIDA retorna a esta competencia luego de cinco años de ausencia; él fue ganador de las ediciones 2015 y 2016. Ryusuke Taguchi es el luchador más longevo, con veinte participaciones, dieciocho de ellas de forma consecutiva.

El mexicano Titán es el único invitado por parte del CMLL; de esta manera, “El Inmortal” llega a su cuarta participación, segunda de manera consecutiva.

Entre las novedades se contará con los debuts de Lio Rush, Mike Bailey, Kevin Knight y Dan Moloney.

Los grupos quedaron así:

Grupo A:

– KUSHIDA

– Ryusuke Taguchi

– Lio Rush

– DOUKI

– Hiromu Takahashi

– Titan

– TJP

– Taiji Ishimori

– SHO

– Mike Baily

Grupo B:

– El Desperado

– YOH

– Master Wato

– Kevin Knight

– Yoshinobu Kanemaru

– BUSHI

– Robbie Eagles

– Francesco Akira

– Dan Moloney

– Clark Connors