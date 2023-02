NJPW: Okada y Tanahashi retan a Bishamon

La propuesta de Kazuchika Okada fue aceptada por Hiroshi Tanahashi y ambos harán equipo para enfrentar a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI).

► Integrando una dupla de ensueño

El ahora denominado “Dream Team” retarán a Bishamon por el Campeonato de Parejas IWGP; la lucha encabezará la función del 51 aniversario de New Japan Pro Wrestling y tendrá lugar el 6 de marzo en el Ota City General Gymnasium.

Luego de que Kazuchika Okada defendiera el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Hiroshi Tanahashi en “Battle in the Valley” en San José California, el monarca propuso al “Ace of Universe” unirse para ir por el cetro de parejas enfrentando a sus compañeros de CHAOS.

En los últimos años, en el evento de aniversario en el Ota City Gymnasium se enfrentaban los monarcas de peso completo y junior en un mano a mano especial, pero en esta ocasión, el duelo ha cambiado.

El cartel completo queda así:

NJPW “ANNIVERSARY SHOW”, 06.03.2023

Ota City General Gymnasium

1. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vs. KENTA y El Phantasmo

2. Tama Tonga, Toru Yano y Satoshi Kojima vs. Will Ospreay, Kyle Fletcher y Mark Davis

3. Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vs. “King of Darkness” EVIL, SHO y Dick Togo

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y SANADA vs. Great-O-Khan, Jeff Cobb y Aaron Henare

5. Junior Special Tag Match: YOH y Lio Rush vs. Hiromu Takahashi y BUSHI

6. New Japan Cup – Round 1: Shota Umino vs. Yujiro Takahashi

7. New Japan Cup – Round 1: David Finlay vs. Tomohiro Ishii

8. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi