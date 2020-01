El Ota City General Gymnasium fue la nueva sede para la tradicional función post Wrestle Kingdom 14, «New Year Dash 2020«, donde se despidió la leyenda Jushin Thunder Liger y se afianzaron nuevas rivalidades. Al comienzo se anunciaron los combates que integraron el cartel.

El evento comenzó justamente con la ceremonia de despedida de Liger, proyectándose un video donde se resumía su carrera profesional. A continuación, Liger ingresó al ring acompañado por parte de la plantilla de luchadores de NJPW. Hiroshi Tanahashi le entregó un ramo de flores y dio inicio la ceremonia de retiro.

Los luchadores se retiraron y sólo quedaron los integrantes de CHAOS. Su líder, Kazuchika Okada, entregó otro ramo de flores a Liger. Llegaron Naoki Sugabayashi y Harold Meij.

Enseguida subieron la esposa de Liger y su hijo, quienes le entregaron otro ramo y lo abrazaron. Algunos luchadores derramaron lágrimas. Mediante un video, el legendario Antonio Inoki dirigió unas palabras al enmascarado Jushin Thunder Liger.

Siguió la ceremonia de los 10 toques de gong, para anunciar su despedida, luego se tocó su tema de entrada que todos corearon.

Con respecto a los resultados relevantes de los encuentros celebrados, Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson y David Finlay unieron fuerzas en un inusual equipo para doblegar al Bullet Club (Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa y Chase Owens). Tras la batalla, Tanahashi e Ibushi desafiaron a Robinson y Finlay a un combate por el Campeonato de Parejas IWGP.

En duelo de parejas, Los Ingobernables de Japón (EVIL y Shingo Takagi) doblegaron a Hirooki Goto y Tomohiro Ishii. Shingo Takagi fue el artífice de la victoria, por lo que lanzó un desafío directo sobre Goto por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Takagi indicó que en su encuentro ante Goto en el G1 Climax en 2019 ganó, pero cayó en Kobe en el evento de septiembre por lo que su puntaje es de 1-1 y es un buen momento para determinar quien es superior.

En el turno semifinal, Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Will Ospreay y Robbie Eagles de CHAOS se llevaron el triunfo ante Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Lance Archer y Taichi, cuando éste último fue descalificado por usar su bastón como arma. Taichi siguió golpeando a Okada con su bastón y luego intentó seguir castigando cuando sonó la música de Jon Moxley.

Taichi huyó en cuanto Moxley llegó al ring y de inmediato ingresó Suzuki. Ambos se confrontaron y de ahí pasaron a los golpes.

Éstos cesaron cuando Mox aplicó Death Rider sobre el líder de Suzuki Army, desquitándose de lo sucedido el día previo.

La batalla estelar fue ganada por Tetsuya Naito y SANADA, quienes dieron cuenta de KENTA y Jay White. SANADA fue el artífice del triunfo con un sensacional O’Connor Bridge.

Furioso, White arremetió contra SANADA, mientras que KENTA siguió castigando a Naito. Las agresiones subieron de intensidad y hasta con un par de sillas los tundieron. KENTA declaró que va tras los títulos del líder ingobernable; en tanto White dijo que quiere medirse con «Cold Skull».



Los resultados completos son:

NJPW «NEW YEAR DASH!!», 06.01.2020

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 4,078 Espectadores

– Jushin Thunder Liger Retirement Ceremony

1. Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin vencieron a Toa Henare, Yota Tsuji y Yuya Uemura (10:40) con un High-Angle Single-Leg Crab Hold de Fredericks sobre Uemura.

2. 4 Way Match: El Desperado y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a SHO y YOH, a Hiromu Takahashi y BUSHI y a Taiji Ishimori y El Phantasmo (13:29) con El Es Culero de Desperado sobre SHO.

3. Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson y David Finlay vencieron a Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa y Chase Owens (11:39) con la Kamigoye de Ibushi sobre Owens.

4. «King of Darkness» EVIL y Shingo Takagi derrotaron a Hirooki Goto y Tomohiro Ishii (14:28) con Last of the Dragon de Takagi sobre Goto.

5. Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Will Ospreay y Robbie Eagles vencieron a Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Lance Archer y Taichi (15:27) cuando Taichi fue descalificado.

6. Tetsuya Naito y SANADA derrotaron a KENTA y Jay White (13:58) con un O’Connor Bridge de SANADA sobre White.