Arrancó la gira «New Japan Road 2020» siendo el Korakuen Hall de Tokio el recinto donde NJPW hizo su primera escala, donde se disputaron dos títulos.

Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Tiger Mask se impusieron a Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI), en el segundo combate de despedida de Nakanishi.

El Bullet Club (Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tanga Loa) salieron avantes al dominar a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Juice Robinson y David Finlay, como preludio al duelo por el Campeonato de Parejas IWGP.

SHO y YOH concretaron la segunda defensa del Campeonato Jr. de Parejas IWGP dando cuenta de Ryusuke Taguchi y Rocky Romero. Hay que recordar que Romero es su «representante» y fue justamente quien cayó para que Roppongi 3K retuviera su cetro.

En la batalla principal, Shingo Takagi sostuvo una lucha durísima contra Tomohiro Ishii, ya que resistió todos los castigos a los que Stone Pitbull lo sometió y contrarrestó oportunamente. Tras más de 27 minutos, Takagi conectó su Last of the Dragon venciendo a su oponente, a quien agradeció por el combate brindado.

Los resultados completos son:

NJPW «New Japan Road 2020», 20.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,353 Espectadores

1. Yota Tsuji venció a Gabriel Kidd (7:09) con un Crab Hold.

2. Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay y Yuya Uemura (11:20) con la Deep Impact de Kanemaru sobre Uemura.

3. Kazuchika Okada, Toru Yano y Colt Cabana vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Toa Henare (9:00) con un Super Man de Cabana sobre Honma.

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall II: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Tiger Mask derrotaron a Tetsuya Naito, «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (10:38) con un Lariat de Kojima sobre EVIL.

5. Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tanga Loa vencieron a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Juice Robinson y David Finlay (11:20) cuando Loa colocó espaldas planas a Robinson.

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO y YOH (c) derrotaron a Ryusuke Taguchi y Rocky Romero (26:47) cuando SHO colocó espaldas planas a Romero tras la Strong X (2nd defense) defendiendo el título

7. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) venció a Tomohiro Ishii (27:04) con la Last of the Dragon (1st defense) defendiendo el título