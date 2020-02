Sigue en curso la gira «New Japan Road 2020«, en el Tokio Korakuen Hall, donde hubo dos luchas de campeonato.

Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Yuji Nagata superaron al Bullet Club (Jay White, Bad Luck Fale, Jado y Gedo) en la tercera lucha de despedida de Nakanishi.

Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi) pasaron sobre CHAOS (Kazuchika Okada, Will Ospreay y Rocky Romero) en poco más de 12 minutos de acción. Tras la celebración, Hiromu Takahashi levantó en vilo a Naito, de cara a su siguiente confrontación, en la función de aniversario de NJPW.

El resto de los Ingobernables de Japón (EVIL, Shingo Takagi y BUSHI) defendieron por segunda ocasión el Campeonato de Tercias NEVER, dominando a la tercia de Toru Yano, Colt Cabana y Ryusuke Taguchi.

En la batalla principal, Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) cayeron en la primera defensa titular ante la dupla de Kota Ibushi y Hiroshi Tanahashi. El «Ace of Unive» fue el encargado de finiquitar la contienda y junto al «Golden Star» se proclamaron como los monarcas número 86 en la historia de título.

Tras celebrar la victoria, Taichi y Zack Sabre Jr. subieron intempestivamente al ring y atacaron a los nuevos campeones.

Los resultados completos son:

NJPW «New Japan Road 2020″», 21.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,500 Espectadores

1. Tiger Mask y Gabriel Kidd vencieron a Yota Tsuji y Yuya Uemura (8:23) con un Cross Armbreaker de Tiger sobre Uemura.

2. Juice Robinson, David Finlay, SHO y YOH derrotaron a Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru (10:27) con un Acid Drop de Finlay sobre Kanemaru.

3. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Toa Henare (11:49) con un Butterfly Lock de YOSHI-HASHI sobre Honma.

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall III: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Yuji Nagata derrotaron a Jay White, Bad Luck Fale, Jado y Gedo (12:42) con un Argentine Backbreaker de Nakanishi sobre Gedo.

5. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vencieron a Kazuchika Okada, Will Ospreay y Rocky Romero (12:24) con la TIME BOMB de Takahashi sobre Romero.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI (c) derrotaron a Toru Yano, Colt Cabana y Ryusuke Taguchi (14:14) con un Bushi Roll de BUSHI sobre Taguchi defendiendo el título

7. IWGP Tag Team Title: Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi vencieron a Tama Tonga y Tanga Loa (c) (10:27) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Tonga – conquistando el título