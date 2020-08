NJPW: "New Japan Cup USA" Definida la final

Sigue en curso el mini torneo "New Japan Cup USA" de NJPW, a través del programa semanal NJPW Strong, que en esta ocasión tuvo los enfrentamientos de la ronda semifinal.

Uno de los hechos destacados fue el retorno del luchador ACH, quien una vez más se destacó en la lucha que sostuvo dentro del cartel

►"New Japan Cup USA"

En su lucha de regreso, ACH hizo equipo con TJP y Alex Zayne para enfrentar a PJ Black, Misterioso y Blake Christian. Éste resultó un interesante duelo que se desarrolló a un ritmo vertiginoso. Aunque tuvo poco tiempo sobre el ring ACH se vio muy bien, mostrando interesantes y efectivas secuencias, a pesar de que su equipo no pudo llevarse la victoria

En la primera semifinal del torneo, David Finlay doblegó a Tama Tonga en una buena lucha. Cabe hacer notar que Finlay aún no muestra todo su potencial, quedando a deber, aunque esta tendencia tendrá que cambiar en el combate final. Sin embargo el cierre de ésta lucha fue bueno. !Qué raro se ve Tama Tonga afeitado¡

La segunda semifinal y estelar de la jornada, fue el duelo entre KENTA y Jeff Cobb. Éste fue el duelo más reñido, pero a pesar de que Cobb tenía una cierta ventaja con su corpulencia física, no pudo contra la vasta experiencia y el gran arsenal técnico del japonés.

Los resultados completos son:

NJPW "NEW JAPAN CUP 2020 IN THE USA", 14.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

1. Logan Riegel y Barrett Brown vencieron a Clark Connors y Jordan Clearwater (7:03) con un Schoolboy de Brown sobre Clearwater.

2. PJ Black, Misterioso y Blake Christian derrotaron a TJP, ACH y Alex Zayne (7:55) con la Placebo Effect de Black sobre Zayne.

3. New Japan Cup USA - Semifinal: David Finlay venció a Tama Tonga (7:10) con la Prima Nocta.

4. New Japan Cup USA - Semifinal: KENTA derrotó a Jeff Cobb (14:38) con un Inside Cradle.

Anuncios

NJPW "NEW JAPAN CUP 2020 IN THE USA", 21.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

- New Japan Cup USA - Final: David Finlay vs. KENTA