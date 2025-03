NJPW: «New Japan Cup 2025» Shota Umino, 2o finalista

Para la octava jornada de la «New Japan Cup 2025«, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Fukushima Big Palette, donde se efectuó la segunda semifinal.

► «New Japan Cup 2025» Día 8

Gabe Kidd, Bad Luck Fale y Chase Owens enfrentaron a Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru. Continuando con su animosidad cada vez más profunda, BC War Dogs y House of Torture comenzaron una vez más su batalla antes de que sonara el gong. Llevando consigo su espíritu de lucha, Gabe se desató y hacia el final del combate realizó un moonsault sobre HOT fuera del ring. Sin embargo, al final, Narita sacó a Gabe del ring, y ambos luchadores quedaron fuera, sorprendiéndolos el conteo del réferi. Después del encuentro, Gabe estaba furioso.

Yota Tsuji, Tetsuya Naito y BUSHI de Los Ingobernables de Japón enfrentaron a HOT (EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo). Fue un choque intenso plagado de ilegalidades. Hacia el final del encuentro, EVIL intentó un golpe bajo a BUSHI, pero BUSHI se defendió. Sin embargo, Togo inmediatamente le asestó un golpe bajo por detrás. Luego EVIL y Togo derrotaron a BUSHI con un Magic Killer. Después de la lucha, EVIL atacó a Yota Tsuji con el cinturón Global de Peso Completo IWGP. Sin embargo, Yota Tsuji evadió el movimiento y pateó a EVIL en la ingle y luego le mostró el cinturón.

En la estelar se efectuó la segunda semifinal de la NJC, donde Shota Umino Shota enfrentó a Shingo Takagi. Desde que arrancó, los dos rivales se enfrentaron en una tensa batalla ofensiva y defensiva. Cuando el combate llegó a su clímax, Takagi lanzó una ola de ataques, incluidas la MADE IN JAPAN, Takagi Driver ’98 y Pumping Bomber. Sin embargo, Umino evitó desesperadamente el Last Dragon. Luego, Umino superó una Pumping Bomber de Takagi con un Lariat, seguido de un potente rodillazo. Y finalmente derrotó a su recio rival con un Second Chapter para lograr su pase a la gran final.

Tras la celebración, Finlay subió al ring acompañado de Gedo y encaró a Umino, ambos se declararon la guerra.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 17.03.2025

Fukushima Big Palette

722 Espectadores

1. Yuji Nagata y Satoshi Kojima vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (9:51) con un Lariat de Kojima sobre Murashima.

2. Great-O-Khan, Jeff Cobb, TJP, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a El Phantasmo, Toru Yano, Oleg Boltin, Jado y Daiki Nagai (9:10) con un Octopus Hold de TJP sobre Nagai.

3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (9:32) con THE GRIP de Oiwa sobre Honma.

4. David Finlay, SANADA y Drilla Moloney vencieron a Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku (8:25) con un Skull End de SANADA sobre TAKA.

5. Gabe Kidd, Bad Luck Fale y Chase Owens vs. Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru – finalizó en doble conteo fuera (7:51).

6. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo vencieron a Tetsuya Naito, Yota Tsuji y BUSHI (10:07) cuando EVIL colocó espaldas planas a BUSHI tras la Magic Killer.

7. New Japan Cup – Semifinal: Shota Umino venció a Shingo Takagi (24:10) con un Second Chapter.