NJPW: «New Japan Cup 2025» Inicia torneo

Desde el Tokyo Korakuen Hall, New Japan Pro Wrestling dio inicio al torneo «New Japan Cup 2025«, con la realización de cuatro combates de la primera ronda.

► «New Japan Cup 2025» – Día 1

Yuya Uemura enfrentó a SANADA. Uemura, quien fue descalificado debido a las tácticas de SANADA en el partido preliminar el 6 de marzo en Ota Ward, buscará regresar con algunos movimientos técnicos. SANADA luego contraatacó con algunos castigos duros. Hacia el final del combate, SANADA intentó un deadfall y Uemura intentó un cannuki suplex, pero ambos no tuvieron éxito. Luego comenzaron a leer los movimientos del otro y SANADA se puso en posición para un Puente O’Connor, pero Uemura escapó y lo inmovilizó para una brillante cuenta de tres.

El campeón del año pasado, Yota Tsuji enfrentó a EVIL. Cuando Tsuji entró al ring, Dick Togo lo atacó y EVIL fue a rematarlo con un ataque rápido. Tsuji recuperó el equilibrio y lanzó un contraataque, apuntando al Gene Blaster desde el principio. Sin embargo, EVIL golpeó accidentalmente al réferi y Togo atacó a Tsuji. EVIL inmediatamente atacó el punto débil de Tsuji y así lo eliminó.

En la semifinal, Ryohei Oiwa enfrentó a Chase Owens. Éste intentó derribar a Oiwa, pero Oiwa respondió con un ataque concentrado en su brazo. Cuando el combate llegó a su clímax, Owens disparó una serie de C-Triggers y luego intentó un Package Driver final. Sin embargo, Oiwa logró evadir el movimiento y atrapar a Owens en el Arc Clutch, obligándolo a rendirse.

Gabe Kidd y Ren Narita protagonizaron el duelo estelar de esta primera fecha. El combate se desarrolló desde el principio fuera del ring, generando una situación caótica. Gabe, que llevaba unas mallas cortas con la palabra «Espíritu de lucha» escrita en ellas, atacó a Narita con todo su espíritu. Sin embargo, hacia el final del combate, cuando Narita provocó que el lazo de Gabe golpeara accidentalmente al réferi Unno, Takahashi Yujiro y SHO intervinieron. Gabe se vio en apuros, pero Drilla Moloney y Taiji Ishimori corrieron a rescatarlo. Aun así, Narita atacó con su barra, pero Gabe la esquivó y desató un O-KNEE. Luego siguió con un piledriver y un leg trap piledriver para asegurar el resultado.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 08.03.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,508 Espectadores

0. Katsuya Murashima venció a Daiki Nagai (8:03) con un Crab Hold.

1. Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Tiger Mask vencieron a Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Tomoaki Honma (7:56) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Honma.

2. El Phantasmo, El Desperado y Jado vencieron a Great-O-Khan, Jeff Cobb y Jakob Austin Young (10:13) con la Numero Dos de Desperado sobre Young.

3. Callum Newman y Francesco Akira vencieron a Tetsuya Naito y BUSHI (8:43) con un Inside Cradle de Akira sobre BUSHI.

4. New Japan Cup – Round 1: Yuya Uemura venció a SANADA (15:48) con un Modified Pinfall.

5. New Japan Cup – Round 1: «King of Darkness» EVIL venció a Yota Tsuji (4:53) con la EVIL.

6. New Japan Cup – Round 1: Ryohei Oiwa venció a Chase Owens (9:40) con un Ark Clutch.

7. New Japan Cup – Round 1: Gabe Kidd venció a Ren Narita (22:16) con un Leg Trap Piledriver.