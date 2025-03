La sexta fecha de la «New Japan Cup 2025» se llevó a efecto en el Aichi Prefectural Gymnasium, con los encuentros de cuartos de final y la lucha por el cetro máximo de New Japan Pro Wrestling.

► «New Japan Cup 2025» Día 6

Shingo Takagi y Drilla Moloney se midieron en el primer duelo de cuartos de final. Moloney contraatacó imperturbable y ambos se enfrascaron en un feroz intercambio de golpes. Cuando el combate llegó a su clímax, se dieron grandes combinaciones, hasta que Moloney se puso en posición para el Drilla Killer. Takagi escapó y desató una versión rápida de Last Dragon. Luego siguió con un Power Bomber, y finalmente con un Burning Dragon para avanzar a la siguiente etapa.

Shota Umino comenzó el combate ágil pero cauteloso. Jeff Cobb, usó la misma técnica y su poder para imponerse. Se montó en la espalda de Umino como si fuera una tabla de surf para burlarse aún más de él. Con dificultades para levantar a Cobb, Umino tuvo que confiar en su instinto. Cobb aturdió momentáneamente a Umino, pero este conectó un Tornado DDT para darle un respiro. Cobb casi ganó el combate con un F-5000. Cobb conectó un lazo brutal y Umino luego le devolvió el favor con uno propio. Un Segundo Capítulo finalmente le dio la victoria a Umino

El séptimo encuentro fue entre Yuya Uemura y David Finlay. El líder del BC se lanzó un feroz ataque sobre Uemura, quien respondió atacando sus brazos y los dos se involucraron en una batalla vertiginosa. En el momento crucial, Uemura pareció tomar una decisión y realizó un ataque aéreo. Luego intentó un Kannuki Suplex, pero Finlay lo evitó desesperadamente. Al final, Finlay ganó con una serie de ataques que incluían un powerbomb, un INTO OBLIVION y un OVERKILL. Tras la lucha, apareció SANADA

SANADA pasó rápidamente junto a Finlay, ignorándolo, y atacó a Uemura antes de marcharse. Gedo y Finlay, desconcertados, observaron y se dirigieron a la parte de atrás

En la última lucha de cuartos de final, Zack Sabre Jr. instó a un Taichi muy reticente a la batalla. Dudando debido a su relación personal con Sabre y su victoria manchada sobre Gabe Kidd la noche anterior, Taichi se preparó para un frenesí desenfrenado de golpes con Sabre Jr. Empujando al líder de TMDK contra las barricadas de acero, Taichi se sintió tentado por sillas y más armas. Era evidente que no estaba en su mejor momento, luchando contra sus debilidades personales. Justo cuando las patadas de Taichi le estaban dando ventaja, Sabre Jr. lo aplastó rápidamente con un Gedo Clutch + Bridging Pin para obtener la victoria. Al final, ambos luchadores se abrazaron.

El campeón mundial de Peso Completo IWGP, Hirooki Goto se enfrentó al veterano luchador Yuji Nagata en su segunda defensa del título. Nagata, entusiasmado por luchar por el cinturón principal por primera vez en 14 años, combatió muy duro, observado por su hijo Hiroki y el locutor Nogami Shinpei (TV Asahi) que vestía una camiseta de Seikigun. En respuesta al ataque de Goto a las piernas, éste contraatacó atacando los brazos. Cuando el combate llegó a su clímax, desató un poderoso back drop. Sin embargo, Goto también explotó con el espíritu de un campeón, y al final ganó con una patada y un GTR.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 15.03.2025

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

2,752 Espectadores

1. Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI vencieron a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (5:18) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre Jackson.

2. Great-O-Khan, TJP, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo, Toru Yano y Oleg Boltin (6:26) con la Huracanrana de TJP sobre Phantasmo.

3. Gabe Kidd, SANADA y Chase Owens vs. Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru – finalizó en doble conteo fuera (2:57).

4. Tetsuya Naito, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo (7:19) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Togo.

5. New Japan Cup – Cuartos de Final: Shingo Takagi venció a Drilla Moloney (11:08) con un Burning Dragon.

6. New Japan Cup – Cuartos de Final: Shota Umino venció a Jeff Cobb (10:25) con un Second Chapter.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: David Finlay venció a Yuya Uemura (15:01) con la Overkill.

8. New Japan Cup – Cuartos de Final: Zack Sabre Jr. venció a Taichi (26:27) con un Zack-Style Taichi-Style Gedo Clutch.

9. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a Yuji Nagata (17:38) por Pinfall defendiendo el título