NJPW: «New Japan Cup 2025» Día 5

Para la quinta fecha de la «New Japan Cup 2025«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Kanaoka Park Gymnasium.

► New Japan Cup» Día 5

Para el cierre de la segunda ronda, el primer duelo fue protagonizado por TJP y Drilla Moloney. Éste último, ya posicionado en la división de peso completo, intentó derrotar a Moloney con su velocidad y técnica. Hacia el final del combate, golpeó a Moloney con un Mamba Splash, un Pinoy Stretch y una Detonation Kick, poniéndolo en una situación difícil. Sin embargo, Moloney también demostró una dureza increíble, y al final, contrarrestó el Duende Flying Knee de TJP con el Drillilla Killer, aplastándolo.

Oleg Boltin chocó ante Shingo Takagi. Luego de que Boltin echó fuera a Bad Luck Fale, llegó a este duelo con gran confianza, proponiendo un ataque recio. En respuesta, Takagi concentró la ofensiva con ataque en el brazo de Boltin. Cuando el combate llegó a su clímax, hubo un intercambio de grandes movimientos y Boltin desató un kamikaze sin ninguna preparación. Sin embargo, Takagi contrarrestó el kamikaze con una poderosa bomba de bombeo. Luego utilizó el Burning Dragón para hundir al obstinado Boltin.

Y en el evento principal, Tetsuya Naito se midió a Jeff Cobb.Naito buscó la oportunidad de ganar atacando el cuello, pero tuvo que luchar contra la increíble fuerza de Cobb. Hacia el final del combate, Naito optó por Destino, pero Cobb respondió con Tour of the Island. Finalmente, Cobb derrotó a Naito con un Tour of the Island desde la posición Destino.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 14.03.2025

Kanaoka Park Gymnasium

1,069 Espectadores

1. Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Tomohiro Ishii y Toru Yano vencieron a Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, YOSHI-HASHI y Katsuya Murashima (7:36) con un Nagata Lock II de Nagata sobre Murashima.

2. Shota Umino, El Phantasmo y Jado vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (6:26) con un Spinning Backbreaker de Phantasmo sobre Young.

3. Gabe Kidd, SANADA, Bad Luck Fale y Chase Owens vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (0:23) cuando Narita fue descalificado.

4. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, SANADA, Bad Luck Fale, Chase Owens y Gedo (6:56) cuando EVIL colocó espaldas planas a Gedo tras la Magic Killer.

5. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku (8:02) con THE GRIP de Oiwa sobre TAKA.

6. New Japan Cup – Round 2: Drilla Moloney venció a TJP (15:05) con un Drilla Killer.

7. New Japan Cup – Round 2: Shingo Takagi venció a Oleg Boltin (18:16) con un Burning Dragon.

8. New Japan Cup – Round 2: Jeff Cobb venció a Tetsuya Naito (15:04) con la Tour of the Island