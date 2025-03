NJPW: «New Japan Cup 2025» Día 4

Con dos combates más, New Japan Pro Wrestling llevó a cabo la cuarta fecha del torneo «New Japan Cup 2025«.

► «New Japan Cup 2025» Día 4

Antes de ello, House Of Torture (EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi) (con Dick Togo) sostuvieron un breve pero violento choque contra War Dogs (Bad Luck Fale, Chase Owens, David Finlay, Drilla Moloney y SANADA) (con Gedo).

Continuando con el torneo, Taichi enfrentó a Gabe Kidd. Ambos se trenzaron en un feroz intercambio de golpes. En la recta final de la lucha, Gabe conectó un piledriver y se colocó sobre un inerte Taichi. Sin embargo, Ren Narita intervino justo antes de la cuenta de tres. También llegaron Yujiro y SHO quienes detuvieron a Gabe Kidd fuera del ring, mientras que Narita lo golpeó con su barra metálica. Gabe Kidd no pudo levantarse, y el réferi contó los veinte segundos, otorgando el triunfo a Taichi, quien reaccionó confundido.

En el turno principal, Shota Umino chocó contra Great-O-Khan. Umino lanzará un poderoso ataque en un intento de vengar su derrota en Osaka el 11 de febrero. Sin embargo, O-Khan contraatacó con dureza, incluido un DDT fuera del ring, en un intento de contraatacar. Sin embargo, Umino sobrevivió a la eliminatoria y aplicó un poderoso Lariat en el momento crucial. Luego lanzó un rodillazo y finalmente ganó con un nuevo movimiento, Second Chapter (Northern Light Bomb modificada).

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 12.03.2025

Uwajima City General Gymnasium

924 Espectadores

1. Yuya Uemura y TAKA Michinoku vencieron a YOSHI-HASHI y& Daiki Nagai (6:30) con un Just Facelock de TAKA sobre Nagai.

2. Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Tomohiro Ishii vencieron a Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (7:30) con un Lariat de Kojima sobre Murashima.

3. Jeff Cobb, TJP y Callum Newman vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (8:24) con la Tour of the Island de Cobb sobre Jackson.

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a Oleg Boltin, El Phantasmo, Toru Yano y Jado (7:40) con un Curb Stomp de Tsuji sobre Jado.

5. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a David Finlay, SANADA, Drilla Moloney, Bad Luck Fale y Chase Owens (6:44) con un Double Cross de Narita sobre Owens.

6. New Japan Cup – Round 2: Taichi vencieron a Gabe Kidd (20:40) por conteo fuera.

7. New Japan Cup – Round 2: Shota Umino venció a Great-O-Khan (22:53) con un Second Chapter