NJPW: «New Japan Cup 2025» Día 3

Para la tercera jornada del torneo «New Japan Cup 2025«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el ZIP Arena Okayama.

► «New Japan Cup 2025» Día 3

Para esta jornada se celebraron tres luchas. Yuya Uemura se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final tras imponerse a YOSHI-HASHI de Bishamon.

A continuación, Zack Sabre Jr. doblegó a su compañero de TMDK, Ryohei Oiwa. Con este resultado, ZSJ avanza a cuartos de final y esperará al vencedor de la lucha entre Taichi y Gabe Kidd.

En la lucha estelar chocaron David Finlay y EVIL, quienes continuaron con la rivalidad entre War Dogs y House of Torture. Los miembros de las dos facciones llegaron y se golpearon abajo del ring, mientras sus líderes hacían lo propio sobre el cuadrilátero. Sin embargo, el momento clave fue cuando SANADA subió al ring y se lanzó en patadas voladoras hacia EVIL, pero éste se hizo a un lado y SANADA golpeó a Finlay. Éste le reclamó y SANADA intentó un nuevo golpe sobre EVIL, éste se agachó y quien recibió el impacto fue Gedo. La lucha siguió, EVIL y Finlay se encontraban abajo del ring, por lo que el réferi comenzó la cuenta de 20 segundos. Casi al límite del tiempo, Finlay lanzó a Dick Togo sobre EVIL y esto le dio oportunidad de regresar oportunamente al ring para ganar la lucha. SANADA observó a los dos gladiadores y se fue, sin definir con cual de los dos grupos está.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 11.03.2025

ZIP Arena Okayama

1,312 Espectadores

1. Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Daiki Nagai vencieron a Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (7:42) con un Nagata Lock II de Nagata sobre Murashima.

2. Jeff Cobb, TJP y Callum Newman vencieron a Drilla Moloney, Bad Luck Fale y Chase Owens (8:48) con la Tour of the Island de Cobb sobre Owens.

3. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a Oleg Boltin, El Phantasmo, Toru Yano y Jado (7:30) con un Modified Kneelock de Naito sobre Jado.

4. Gabe Kidd y SANADA vencieron a Taichi y TAKA Michinoku (4:40) con un Skull End de SANADA sobre TAKA.

5. Shota Umino y Tomohiro Ishii vencieron a Great-O-Khan y Jakob Austin Young (9:03) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre Young.

6. New Japan Cup – Round 2: Yuya Uemura venció a YOSHI-HASHI (14:05) con un Kannuki Suplex Hold.

7. New Japan Cup – Round 2: Zack Sabre Jr. venció a Ryohei Oiwa (19:13) con un Crucifix Hold.

8. New Japan Cup – Round 2: David Finlay venció a «King of Darkness» EVIL (17:13) por conteo fuera.