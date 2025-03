NJPW: «New Japan Cup 2025» – Día 2

New Japan Pro Wrestling se trasladó a la ciudad de Amagasaki, en Hyogo para la segunda fecha del torneo «New Japan Cup 2025«, donde concluyó la primera ronda.

► «New Japan Cup 2025» – Día 2

El sorprendente Oleg Boltin enfrentó a Bad Luck Fale. Fale, un hombre grande que fue subcampeón de la NJC dos veces en el pasado, atacó con un estilo de lucha donde aprovechó su gran físico. Fue una combate difícil para Boltin, pero contrarrestó la Grenade con una patada voladora, luego levantó a Fale y le propinó un brutal Kamikaze. Con este poderoso golpe, obtuvo una valiosa victoria sobre un formidable oponente.

El Phantasmo y Great-O-Khan se midieron en el choque semifinal, ELP derribó a Okada con sus característicos movimientos ligeros y ágiles, pero Okada contra atacó con ataques en sus hombros. Luego esquivó un moonsault de Phantasmo desde lo alto de la esquina y realizó un TTD fuera del ring. Aún así, Phantasmo mostró su espíritu desatando un movimiento de muerte súbita en las etapas finales. Luego apuntó al CR II, pero falló debido a daños en su hombro. Okada derrotó rápidamente al campeón de la televisión con un Eliminator.

Drilla Moloney sorprendió al recio Tomohiro Ishii en una recia batalla donde ambos luchadores se aplicaron a fondo. Cuando el combate llegó a su clímax, Moloney realizó un vertical brainbuster que rompió las reglas. Sin embargo, Ishii no se quedó atrás y desató The Gore, robándole el protagonismo a su oponente. En una acalorada batalla donde ambos luchadores demostraron su verdadera determinación, Moloney derrotó a Ishii con un poderoso Drill Killer.

Tetsuya Naito y Callum Newman protagonizaton la lucha semifinal. Newman reapareció en NJPW después de una ausencia de tres meses. Newman intentó sorprender a su rival con rápidos movimientos, pero Naito intentó asustar su movilidad con golpes de rodilla. En las etapas finales, el partido se convirtió en una vertiginosa batalla de estrategias, con Newman girando hacia adelante para evitar el Tornado DDT de Naito y lanzando un Oscutter. Sin embargo, Naito evadió el movimiento y ganó con un Colli-end necklock.

El evento principal fue una lucha especial por equipos entre Hirooki Goto y Hiroshi Tanahashi contra Yuji Nagata y Satoshi Kojima. El 15 de marzo en Aichi, el campeón Goto y el retador Nagata se enfrentarán por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP, mientras que el 20 de marzo en Nagaoka, Tanahashi y Kojima se enfrentarán en una doble lucha preliminar. Hacia el final del encuentro, Goto derrotó a Kojima con el GTR.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 09.03.2025

Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park Gymnasium)

2,412 Espectadores

0. YOSHI-HASHI y Toru Yano vencieron a Katsuya Murashima y Daiki Nagai (7:40) con un Crab Butterfly Lock de YOSHI-HASHI sobre Nagai.

1. SANADA y Chase Owens vencieron a Yuya Uemura y TAKA Michinoku (7:05) con un C-Trigger de Owens spbre TAKA.

2. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Jeff Cobb, TJP y Jakob Austin Young (10:53) con THE GRIP de Oiwa sobre Young.

3. David Finlay, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru de Finlay sobre Kanemaru.

4. «King of Darkness» EVIL, SHO y Dick Togo vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI (9:47) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre BUSHI.

5. New Japan Cup – Round 1: Oleg Boltin venció a Bad Luck Fale (7:11) con la Kamikaze.

6. New Japan Cup – Round 1: Great-O-Khan venció a El Phantasmo (13:58) con un Eliminator.

7. New Japan Cup – Round 1: Drilla Moloney venció a Tomohiro Ishii (14:06) con un Drilla Killer.

8. New Japan Cup – Round 1: Tetsuya Naito venció a Callum Newman (11:07) con un Inside Cradle.

9. Special Tag Match: Hirooki Goto y Hiroshi Tanahashi vencieron a Yuji Nagata y Satoshi Kojima (12:15) con un GTR de Goto sobre Kojima.