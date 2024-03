NJPW: «New Japan Cup 2024» Día 8 Cierra 2a ronda.

New Japan Pro Wrestling llegó a Osaka para la octava fecha del torneo «New Japan Cup 2024», con los dos últimos duelos de la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2024» Día 8

Yota Tsuji contra El Phantasmo fue un duelo intenso, donde el segundo se aplicó a fondo y fue quien propuso la ofensiva. Pero Yota resistió los embates y en cuanto le tocó responder a los ataque fue implacable. La secuencia final fue veloz y certera, con Yota Tsuji dominando al Phantasmo y doblegándolo con un Diving Curb Stomp.

Cerraron la segunda ronda Zack Sabre Jr. y Ren Narita. De inicio fu un intercambio técnico, pero luego Narita pasó a usar sus triquiñuelas con su barra de flexiones y sus compañeros de HOT estaban listos para intervenir. Sin embargo, Mikey Nicholls se aseguró que los de HOT salieran. Vino entonces un intercambio técnico de llaves y contra llaves e intentos de sumisión. Como resultado del recio choque, Narita se rompió la nariz y la sangre fluyó de manera abundante. Sabre aprovechó este dominio momentáneo para seguir castigando a Narita, cuando inesperadamente, HOT entró a tropel y distrajo a Sabre para que Narita lo golpeó con la barra y luego lo sometió con Double Cross.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 15.03.2024

Kanaoka Park Gymnasium

Asistencia: 1,077 Espectadores

1. Takuma Kato vs. Katsuya Murashima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Mikey Nicholls venció a Callum Newman (6:18) con un Master Blaster.

3. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a Togi Makabe, Tomoaki Honma, El Desperado y Oleg Boltin (10:06) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Honma.

4. David Finlay, KENTA, Chase Owens, Gabe Kidd y Taiji Ishimori vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Ryusuke Taguchi (7:24) con un Package Driver de Owens sobre Taguchi.

5. Shota Umino, Tanga Loa, Hikuleo, YOH y Jado derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Jack Perry, Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (8:51) con un Five Star Clutch de YOH sobre Togo.

6. Jeff Cobb, Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira vencieron a Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:42) con una Tour of the Island de Cobb sobre BUSHI.

7. New Japan Cup – Round 2: Yota Tsuji derrotó a El Phantasmo (21:56) con un Diving Curb Stomp.

8. New Japan Cup – Round 2: Ren Narita venció a Zack Sabre Jr. (23:08) con un Double Cross.

De esta manera quedaron definidos los cuatro combates de cuartos de final, quedando así:

16 de marzo.

– SANADA vs. Jack Perry

– Hirooki Goto vs. David Finlay

17 de marzo

– Shingo Takagi vs. EVIL

– Ren Narita vs. Yota Tsuji