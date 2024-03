NJPW: «New Japan Cup 2024» Día 7

New Japan Pro Wrestling continúa presentando su torneo «New Japan Cup 2024«, que en su séptima fecha, siguió con los duelos de la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2024» Día 7

Un colmilludo EVIL sólo hizo lo suficiente para ganar su batalla contra Hikuleo, obviamente contando con el apoyo de House of Torture. EVIL centró sus castigos en la rodilla lastimada de Hikuelo y hubo un momento que éste quiso hacer frente a todo HOT, pero no le sirvió de nada ya que todos lo tundieron. Aunque Guerrillas of Destiny ingresaron para salvar a Hikuelo, ya fue tarde, porque EVIL apabullo a su rival y lo eliminó,

El choque entre Shingo Takagi y Gabe Kidd fue muy reñida, siendo una batalla sólida, con muchos castigos recios. Kidd obligó a su rival al salir del ring, para atacarlo con sillas y la barrera de protección, pero no contó con que Shingo Takagi respondería con la misma intensidad. En cuanto volvieron al ring, Shingo Takagi se aplicó a fondo y con varias combinaciones, pudo imponerse al beligerante Kidd.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 13.03.2024

ZIP Arena Okayama

Asistencia: 1,207 Espectadores

1. Jeff Cobb y Great-O-Khan vencieron a Toru Yano y Tomoaki Honma (5:47) con la Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi Luna de O-Khan sobre Honma.

2. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI derrotaron a TJP, Francesco Akira y Callum Newman (8:50) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Newman tras la Shoto.

3. Jack Perry y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino y Ryusuke Taguchi (6:30) con un Running Knee Attack de Perry sobre Taguchi.

4. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a David Finley, KENTA, Chase Owens y Gedo (9:46) con un Italian Stretch No.32 de DOUKI sobre Gedo.

5. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls vencieron a Ren Narita y Yujiro Takahashi (9:04) con un Running Low Kick de Sabre sobre Takahashi.

6. Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Tanga Loa, El Phantasmo, Togi Makabe y El Desperado (9:54) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Makabe.

7. New Japan Cup – Round 2: «King of Darkness» EVIL venció a Hikuleo (14:32) con un EVIL.

8. New Japan Cup – Round 2: Shingo Takagi derrotó a Gabe Kidd (18:20) con un Last of the Dragon