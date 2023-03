NJPW: “New Japan Cup 2023” Día 9 Avanzan SANADA y Davis

Sigue en curso el torneo “New Japan Cup 2023” y para su novena jornada, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Korakuen Hall.

► “New Japan Cup 2023” Día 9

En el quinto combate, Minoru Suzuki, Shota Umino, Ren Narita y El Desperado del equipo Strong Style, doblegaron a David Finlay, KENTA, Chase Owens y El Phantasmo del Bullet Club. El fiero Suzuki se hizo cargo de KENTA para dar la victoria a su equipo; enseguida, desafió a KENTA a un combate por el Campeonato de peso abierto Strong.

Mark Davis, quien es bateador emergente tras la lesión de Will Ospreay, chocó contra EVIL en los cuartos de final de la New Japan Cup. Davis, demostró más fuerza físicay se defendió con una poderosa lucha. Hacia el final, los miembros de HOT irrumpieron entre la multitud pero los miembros de UNITED EMPIRE los eliminaron. Y cuando Cobb llega a EVIL con Tour of the Island, Davis gana con un Waterslide. Después del combate, Davis intercambió un abrazo con Ospreay.

SANADA se hizo cargo de Naito en la batalla principal; pero la verdadera sorpresa se dio al final del duelo, cuando SANADA anunció su salida de LIJ, dejando el grupo de Naito después de casi 7 años. Cuando SANADA estrechó la mano de Taichi después del evento principal y luego el resto de los miembros de Just 4 Guys entraron al ring, SANADA se unió a la agrupación.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 17.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,351 Espectadores

1. Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (10:44) con una Pimp Juice de Takahashi sobre Fujita.

2. Great-O-Khan, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare derrotaron a Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi y Oskar Leube (11:17) con un Grimstone de Fletcher sobre Leube.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vencieron a Tama Tonga, Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima (10:22) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Tenzan.

4. Tomohiro Ishii, YOH y Lio Rush derrotaron a Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI (8:01) con un Jackknife Hold de Rush sobre BUSHI.

5. Minoru Suzuki, Shota Umino, Ren Narita y El Desperado vencieron a David Finlay, KENTA, Chase Owens y El Phantasmo (11:44) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre KENTA.

6. New Japan Cup – Cuartos de Final: Mark Davis derrotó a “King of Darkness” EVIL (15:30) con un Waterslide.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: SANADA venció a Tetsuya Naito (24:41) con un Modified DDT.