NJPW: “New Japan Cup 2023” Día 8

New Japan Pro Wrestling llegó al ZIP Arena Okayama para la octava fecha de la “New Japan Cup 2023” con los últimos duelos de la segunda ronda.

► “New Japan Cup 2023” Día 8

Luego de varios triunfos, finalmente Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI) tuvieron un doloroso tropiezo ante el combinado de Tomohiro Ishii, Toru Yano, Tomoaki Honma, YOH y Lio Rush.

David Finlay se impuso a Great O-Khan en el penúltimo enfrentamiento de segunda ronda; tras contrarrestar el Eliminator, golpeó a O-Khan para llevarse el duelo.

El la lucha principal, Shota Umino dio la sorpresa al eliminar a Zack Sabre Jr. Este fue un encuentro recio, donde Umino frenó la técnica de Sabre con castigos duros a las extremidades. Umino se vio ambicioso y eso lo impulsó a dar su mejor esfuerzo, para conseguir este importante resultado.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 15.03.2023

ZIP Arena Okayama

Asistencia: 1,298 Espectadores

1. Aaron Henare venció a Yuto Nakashima (9:05) con la Ultima.

2. Mark Davis, Kyle Fletcher y Jeff Cobb derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryohei Oiwa (9:18) con un Waterslide de Davis sobre Oiwa.

3. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (7:59) con un Seitei Juji Ryo de Taichi sobre Togo.

4. KENTA, Chase Owens y El Phantasmo derrotaron a Tama Tonga, Ren Narita y Jado (9:10) con la Game Over de KENTA sobre Jado.

5. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Tomoaki Honma, YOH y Lio Rush vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (10:23) con un Direct Drive de YOH sobre BUSHI.

6. New Japan Cup – Round 2: David Finlay derrotó a Great-O-Khan (13:07) con un Trash Panda.

7. New Japan Cup – Round 2: Shota Umino venció a Zack Sabre Jr. (26:12) con un Death Rider