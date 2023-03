El Ehime Item fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling presentó la séptima jornada del torneo “New Japan Cup 2023”.

► “New Japan Cup 2023” Día 7

Antes de los dos duelos de la competencia, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI) volvieron a realizar un buen trabajo conjunto para llevarse el duelo ante CHAOS (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush).

EVIL enfrentó en un duro duelo a Jeff Cobb. El de United Empire comenzó atacando ferozmente, pero fue detenido por una oportuna intervención de Dick Togo. Sin embargo, Yujiro y SHO también intervinieron al favor del líder de HoT, minando visiblemente a Cobb, quien finalmente cedió a la Evil de EVIL.

En choque fratricida entre compañeros de United Empire, Will Ospreay chocó contra Mark Davis. Ospreay comenzó atacando las extremidades inferiores del de Aussie Open, pero el estupendo físico de Davis lo ayudó a resistir los castigos e inició una ofensiva que no duró mucho. Ospreay cerró con todo aplicando un Tiger Driver ’91 seguido de Hidden Blade para sacarle la rendición.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 13.03.2023

Ehime Item

Asistencia: 604 Espectadores

1. KENTA y Chase Owens vencieron a Ren Narita y Oskar Leube (9:26) con un C Trigger de Owens sobre Leube.

2. Tama Tonga y Shota Umino derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (10:55) con un Gun Stun de Tonga sobre Fujita.

3. Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Taichi y TAKA Michinoku (9:08) con un Pimp Juice de Takahashi sobre TAKA.

4. Great-O-Khan, Kyle Fletcher y Aaron Henare derrotaron a David Finlay, El Phantasmo y Gedo (11:06) con la Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Gedo.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush (12:16) con la Pumping Bomber de Takagi sobre YOH.

6. New Japan Cup – Round 2: “King of Darkness” EVIL derrotó a Jeff Cobb (17:42) con la EVIL.

7. New Japan Cup – Round 2: Will Ospreay venció a Mark Davis (20:01) con un Hidden Blade.