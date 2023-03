La quinta fecha de la “New Japan Cup 2023” se llevó a efecto en el Aichi Prefectural Gymnasium, donde New Japan Pro Wrestling dio inicio a la segunda ronda de la competencia.

► “New Japan Cup 2023” Ronda 2

Antes de las dos luchas del torneo, se realizó una lucha de duplas donde el equipo de ensueño (Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada dominaron a Ren Narita y Shota Umino.

Tetsuya Naito y Chase Owens se enfrentaron por primera vez de manera individual. Naito comenzó atacando el cuello de su oponente, pero éste respondió con golpes recios. Peor Owens no pudo llevar el ritmo de un frenético Naito que finiquitó con un Front Cradle.

El evento principal se midieron SANADA y KENTA. Esta fue otra dura prueba para SANADA, quien busca salir de una mala racha que la ha deprimido. Fue una dura batalla, donde KENTA desplegó toda su técnica, pero SANADA ya no tuvo dudas, sobre todo en la recta final, donde golpeó a KENTa con el cinturón del Campeonato Strong y luego inmovilizado por el recio Modified DDT.

Para la siguiente ronda, corresponde a los dos Ingobernables de Japón enfrentarse en choque fraticida.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 11.03.2023

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

Asistencia: 2,190 Eepectadores

1. Great-O-Khan, Jeff Cobb y Aaron Henare vencieron a Tama Tonga, Toru Yano y Oskar Leube (6:32) con un Rampage de Henare sobre Leube.

2. David Finlay y El Phantasmo derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (8:07) con una Blue Thunder Bomb de Finlay sobre Fujita.

3. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo vencieron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru, TAKA Michinoku y

DOUKI (8:07) con un Cross-Arm Piledriver de SHO sobre TAKA.

4. Tomohiro Ishii, YOH y Lio Rush derrotaron a Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:22) con la Final Hour de Rush sobre BUSHI.

5. Will Ospreay, Mark Davis y Kyle Fletcher vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (10:46) cuando Davis colocó espaldas planas a Honma tras la Coriolis.

6. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi derrotaron a Shota Umino y Ren Narita (13:32) con un Rainmaker de Okada sobre Narita.

7. New Japan Cup – Round 2: Tetsuya Naito venció a Chase Owens (18:07) con un Front Cradle.

8. New Japan Cup – Round 2: SANADA derrotó a KENTA (29:12) con un Modified DDT.