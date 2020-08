NJPW: "New Japan Cup 2020 USA" Arranca NJPW Strong

Comenzó el proyecto semanal NJPW Strong, que sustituyó a la serie Lion's Break Collision del mes de julio. En su primer programa se dio el comienzo del mini torneo "New Japan Cup 2020 USA".

El breve cartel se integró por cuatro combates, de la ronda inicial, correspondientes a cuartos de final. La función fue a puerta cerrada debido a las restricciones por el Covid-19.

►"New Japan Cup 2020 USA"

Abrió las acciones un excelente duelo entre KENTA y Karl Fredericks, el recién graduado del Dojo de Los Ángeles. A pesar de que el dominio de las acciones fue del experimentado KENTA, Fredericks dio muestra una vez más de su gran nivel luchístico.

Jeff Cobb tuvo un gran desempeño, dando un combate recio ante Tanga Loa, que si bien no es una de las modalidades de su especialidad, dio una lucha decente.

Siguió el encuentro entre David Finlay y Chase Owens, dos hombres que pertenecen a la misma generación y por lo tanto se conoce muy bien. Los forcejeos se desarrollaron en el centro del ring, pero al momento de la definición, Finlay revirtió con éxito un Package Piledriver en la Prima Nocta.

Cerrando la ronda, Tama Tonga y Brody King sostuvieron una batalla intensa. Fue una dura prueba para Tonga quien batalló contra el corpulento King, por lo que Tama Tonga apostó a su habilidad y recursos; finiquitó con un Stun Gun para acceder a la fase semifinal.

Los resultados completos son:

NJPW "NEW JAPAN CUP 2020 IN THE USA", 07.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

1. New Japan Cup USA - Round 1: KENTA venció a Karl Fredericks (9:59) con la Go 2 Sleep.

2. New Japan Cup USA - Round 1: Jeff Cobb derrotó a Tanga Loa (8:45) con la Tour of the Islands.

3. New Japan Cup USA - Round 1: David Finlay venció a Chase Owens (9:46) con la Prima Nocta.

4. New Japan Cup USA - Round 1: Tama Tonga derrotó a Brody King (7:14) con un Gun Stun.

Los encuentros de la ronda semifinal quedaron así:

NJPW "NEW JAPAN CUP 2020 IN THE USA", 14.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Anuncios

- New Japan Cup USA - Semifinal: KENTA vs. Jeff Cobb

- New Japan Cup USA - Semifinal: David Finlay vs. Tama Tonga