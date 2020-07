La octava jornada del torneo "New Japan Cup 2020" se celebró desde el Tokyo Korakuen Hall, en lo que parece ser la última función sin aficionados en esta época post Covid-19.

Dentro de lo más destacado, TV Asahi emitió la función en vivo, por primera vez en 34 años, en el espacio de máxima audiencia televisiva en día viernes, además de la plataforma habitual njpw world.

► "New Japan Cup 2020" Día 8

Abrieron las acciones un combate de cuartetas donde Suzuki Army (Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado) chocaron contra Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Gabriel Kidd). El duelo fue preludio para la próxima lucha por el Campeonato de Parejas IWGP. Suzuki Army se llevó el triunfo y luego de celebrar, Taichi se fue sobre Tanahashi mientras que Sabre atacó a Ibushi.

Siguió la confrontación entre CHAOS (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y SHO) contra LIJ (Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI, siendo la antesala del combate por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. SHO se encargó de dar la victoria a su equipo y tras la lucha desafió Shingo Takagi.

Luego de varios promocionales en video, se reveló la identidad del Grandmaster, quien resultó ser Hirai Kawato que regresó a Japón luego de una estancia de dos años y medio en México (con el CMLL). Ahora tendrá un nuevo nombre de batalla: Master Wato. En su presentación, Wato fue atacado por DOUKI.

Llegó el momento de la primera semifinal, un choque entre miembros de LIJ. Antes de comenzar la lucha, SANADA y EVIL estrecharon sus manos y se lanzaron al combate. Ambos se conocen a la perfección, por lo que recurrieron a atacarse hasta con las sillas de alrededor del ring. Pasados veinte minutos de acciones, EVIL castigó a SANADA con la EVIL para avanzar a la final

Hiromu Takahashi y Kazuchika Okada llegaron al ring por el último boleto a la final. Takahashi, monarca junior, quiso usar su velocidad para cansar a su oponente. Pero no contó con el gran poder de recuperación de Rainmaker, quien al final de la lucha sacó lo más recio de su arsenal luchístico.

Los resultados completos son:

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 03.07.2020

Tokyo Korakuen Hall

Sin Fans

1. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado vencieron a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Gabriel Kidd (12:14) con la Pinche Loco de Desperado sobre Kidd.

2. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y SHO derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI (13:16) con la Shock Arrow de SHO sobre BUSHI.

3. New Japan Cup - Semifinal: "King of Darkness" EVIL venció a SANADA (20:13) con la EVIL.

4. New Japan Cup - Semifinal: Kazuchika Okada derrotó a Hiromu Takahashi (27:00) por detención arbitral.

La gran final se llevará a cabo en una semana en el Osaka Castle Hall. Hay que recordar que el ganador, luchará al día siguiente contra Tetsuya Naito por el Double Gold Dash.

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 11.07.2020

Osaka Castle Hall

- New Japan Cup - Final: Kazuchika Okada vs. "King of Darkness" EVIL