NJPW: “Nemesis” Día 3 MCMG mantiene el título

La tercera entrega de “Nemesis” se transmitió en el episodio 125 de NJPW Strong, donde se puso en disputa un campeonato.

► “Nemesis”

En la lucha inicial, The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) lograron una importante victoria ante C4 (Cody Chhun y Guillermo Rosas) luego de una intensa refriega.

Para la segunda lucha, KENTA dictó condiciones en su duelo individual ante QT Marshall. Aunque la lucha comenzó en una ida y vuelta, fue KENTA quien finiquitó con un poderoso Go 2 Sleep. Tras la lucha se declaró listo para desafiar por el Campeonato de Peso Abierto de STRONG en “Battle in the Valley”.

En el turno estelar, The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) defendieron por segunda vez el Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong ante Roppongi Vice (Rocky Romero y Trent Beretta). Tras el encuentro, The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) desafiaron a MCMG para “Battle in the Valley”.

Los resultados completos son:

NJPW “NEMESIS”, 21.01.2023

The Vermont Hollywood, Los Angeles, California, Estados Unidos

1. Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Cody Chhun y Guillermo Rosas (10:37) con un Elbow Drop de Nelson sobre Chhun.

2. KENTA derrotó a QT Marshall (12:35) con un Go 2 Sleep.

3. STRONG Openweight Tag Team Title: Chris Sabin y Alex Shelley (c) vencieron a Rocky Romero y Trent Beretta (18:12) cuando Sabin colocó espaldas planas a Romero tras la Dirt Bomb defendiendo el título