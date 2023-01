NJPW: “Nemesis” Día 1 KENTA, retador al título

El episodio 123 de NJPW Strong fue el primero que se transmitió en 2023, comenzando con la serie “Némesis” celebrados en Los Ángeles, California.

► “Nemesis” Día 1

Hikuleo y Alan Angels enfrentaron a Jay White y El Phantasmo del Bullet Club. Hikuleo tiene un encono personal con sus oponentes, pero a pesar de que sostuvieron una buena lucha, Phantasmo definió el encuentro castigando a Angels.

Siguió una batalla eliminatoria entre 16 gladiadores; uno a uno fueron quedando fuera hasta que sólo permanecieron cuatro luchadores, que se medirían en una cuádruple amenaza, a ganar por pinfall o sumisión.

Christopher Daniels, Blake Christian, KENTA y Wheeler Yuta, resultando KENTA el ganador, con el beneplácito del público. De esta forma, KENTA será el retador al Campeonato de Peso Abierto Strong para Battle in the Valley.

Los resultados completos son:

NJPW “NEMESIS”, 07.01.2023

The Vermont Hollywood, Los Angeles, California, Estados Unidos

1. Jay White y El Phantasmo vencieron a Hikuleo y Alan Angels (8:47) con un Burning Hammer de Phantasmo sobre Angels.

2. STRONG Survivor Match – STRONG Openweight Title Contendership: KENTA derrotó a Wheeler Yuta on un Go 2 Sleep (15:45). Orden de eliminación: Rocky Romero, Mascara Dorada, The DKC, JR Kratos, Christopher Daniels, BATEMAN, Misterioso, Cody Chhun, Guillermo Rosas, Che Cabrera, Blake Christian, Adrian Quest, Keita y Jakob Austin Young.