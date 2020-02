Se ha revelado el cartel completo de «Anniversary Show«, la función con la que la empresa del león conmemora 48 años de existencia, teniendo en su estelar la lucha Naito vs. Takahashi.

Como ya es tradición, el evento tendrá lugar en el Ota City General Gymnasium, el 6 de marzo.

El cartel se encuentra conformado por seis encuentros especiales, donde destaca la estelar en donde habitualmente se enfrentan el campeón de peso completo y el campeón de peso junior. Para esta ocasión se dará un choque entre Ingobernables de Japón, ya que el líder, Tetsuya Naito, poseedor de la Double Gold Dash (Campeonato de Peso Completo IWGP y Campeonato Intercontinental IWGP), mientras que Hiromu Takahashi es el monarca de la categoría de menos de 100 kg.

A pesar de que la batalla no es titular y no existe una estipulación oficial, ambos luchadores han mencionado que si Naito pierde, Hiromu Takahashi podrá aspirar a contender por el doble título. Incluso hicieron la petición al presidente Naoki Sugabayashi, pero éste no dio respuesta alguna.

Sin embargo el encuentro ha generado gran expectación entre los aficionados, al grado de que el boletaje se encuentra completamente agotado para esa fecha.

En el turno semifinal, el resto de LIJ (Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL, SANADA y BUSHI) chocarán contra CHAOS (Kazuchika Okada, Will Ospreay, YOH y SHO).

En la especial, las estrellas de NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Ryusuke Taguchi) se medirán ante Suzuki Army (Zack Sabre Jr., Taichi y DOUKI)

El cartel completo queda así:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2020

Ota City General Gymnasium

1. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuya Uemura y Yota Tsuji

2. Minoru Suzuki, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru vs. Yuji Nagata, Tiger Mask y Gabriel Kidd

3. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOSHI-HASJI y Robbie Eagles vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Juice Robinson, David Finlay y Toa Henare

4. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Ryusuke Taguchi vs. Zack Sabre Jr., Taichi y DOUKI

5. Kazuchika Okada, Will Ospreay, YOH y SHO vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL, SANADA y BUSHI

6. Anniversary Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. Hiromu Takahashi