NJPW: Nace Unbound Co. de la fusión de ex LIJ y BCWD, con Yota a la cabeza

Luego de trece años de existencia, llegó a su fin de manera discreta, el BULLET CLUB (en su versión War Dogs) al fusionarse con los No Afiliados para crear una nueva facción.

► Unbound Co. es la nueva facción surgida de la unión del BCWD y los No Afiliados

Luego de participar en la sexta lucha del programa, donde Yota Tsuji, Shingo Takagi, David Finlay y Drilla Moloney cayeron ante United Empire (Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman) se fueron a backstage para la conferencia de prensa.

Fue entonces que el doble campeón Yota Tsuji hizo el anuncio de una nueva facción en las filas de NJPW. Su nombre será «Unbound Company» y se integrará con los antiguos miembros de Los Ingobernables de Japón (a.k.a No Afiliados) Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Shingo Takagi uniéndose al Bullet Club War Dogs, tras haber colaborado previamente. Su objetivo inmediato es continuar con la rivalidad contra United Empire.

No se especificó si todos los integrantes del BCWD se sumarán a Unbound Co. ya que en el anuncio sólo estuvieron David Finlay, Gabe Kidd, Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo. Falta comprobar si Taiji Ishimori, Robbie X, Chase Owens, OSKAR y Yuto-Ice también serán incluidos.